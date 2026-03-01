Számháborúzni nem fog a Mol, de felvázolt egy nagyon kellemetlen forgatókönyvet: ez történhet az üzemanyagárakkal az iráni konfliktus miatt

Donald Trump amerikai elnök világos üzenetei, a washingtoni narratíva előrevetítette a háborút, szombaton az iszlamista rezsim megbuktatására Amerika Izraellel közösen meg is támadta az Iráni Iszlám Köztársaságot. Válaszként nemcsak izraeli területeket, de a térségben különböző országok területein állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vettek légicsapásokkal, valamint drónokkal.

Iránt szombaton támadta meg Amerika és Izrael, a válaszcsapások nem maradtak el – megszólalt a lehetséges forgatókönyvekről a Mol / Fotó: Anadolu via AFP

Ali Hamenei ajatollah is életét vesztette az Iránt ért amerikai–izraeli támadásban. Az iráni vezetés nem adja fel, bombázták a szomszédos államokat és lezárták a Hormuzi-szorost.

A nyugati Perzsa-öblöt keleten az Ománi-öböllel, majd tovább az Arab-tengerrel és az Indiai-óceánnal összekötő tengerszoros szombati blokádja Magyarország szempontjából különösen rossz időzítés. A tengeri olajszállítások megakadályozásával olyan helyzetet teremt, ahol még inkább felértékelődik a szárazföldi kőolajellátás, hazánk esetében a Barátság kőolajvezetéken keresztül. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök nemrég. Szerinte

a lehetséges negatív hatások, köztük a drasztikus árnövekedés kivédése most az elsődleges prioritás.

A Mol nem megy bele számháborúba

Bár olaj nem jön Magyarországra a Hormuzi-szoroson keresztül, a piaci hatások bőven elérhetnek Magyarországig – hívta fel a figyelmet az Index cikkében Szabó Szabolcs, a Mol csoport értéklánc-menedzsmentjének ügyvezető igazgatója. Hangsúlyozta, „Irán megtámadása potenciálisan nagyon komoly hatással bír világszinten is. Lehet olyan forgatókönyv, hogy elszabadulnak az árak, de nem mennénk bele számháborúba, mert egyelőre nagyon sok a kérdőjel a rövid távú hatásokat illetően.”

Az igazgató rámutatott arra is, hogy az első piaci reakciókat hétfőn látjuk majd, de abban reménykednek, hogy a szereplők számoltak egy iránihoz hasonló katonai beavatkozással. Annyi biztos – áll a Világgazdaság egy korább cikkében –, hogy Irán az elmúlt napokban látványosan felgyorsította az olaj tankerekre rakodását a Perzsa-öbölben található, stratégiai jelentőségű Harg-szigeti terminálján. A Kpler adatai szerint február 15. és 20. között csaknem 20,1 millió hordó nyersolajat töltöttek hajókra. Ez majdnem háromszorosa az egy hónappal korábbi, azonos időszakban mért mennyiségnek, és napi szinten meghaladja a 3 millió hordót – jóval Irán megszokott exportátlaga felett.