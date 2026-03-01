Deviza
Számháborúzni nem fog a Mol, de felvázolt egy nagyon kellemetlen forgatókönyvet: ez történhet az üzemanyagárakkal az iráni konfliktus miatt

Nem kíván számháborúba bocsátkozni a Mol, de miután az iráni konfliktus miatt lezárták a Hormuzi-szorost, egy olyan forgatókönyvet sem tart kizártnak, hogy elszabadul az energiahordozók ára. Az ukránok által leállított Barátság kőolajvezeték egyértelműen nehéz helyzetet teremt most Magyarországnak, Szabó Szabolcs, a Mol csoport értéklánc-menedzsmentjének ügyvezető igazgatója szerint az elmozdulás a több beszállító felé „no regret move”, az pedig logikailag könnyen belátható, hogy az orosz alapanyag-ellátásról való lemondás biztosan nem növeli az energiabiztonságot.
Németh Tamás
2026.03.01, 10:30
Frissítve: 2026.03.01, 10:59

Donald Trump amerikai elnök világos üzenetei, a washingtoni narratíva előrevetítette a háborút, szombaton az iszlamista rezsim megbuktatására Amerika Izraellel közösen meg is támadta az Iráni Iszlám Köztársaságot. Válaszként nemcsak izraeli területeket, de a térségben különböző országok területein állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vettek légicsapásokkal, valamint drónokkal. 

Iránt szombaton támadta meg Amerika és Izrael, a válaszcsapások nem maradtak el – megszólalt a lehetséges forgatókönyvekről a Mol
Iránt szombaton támadta meg Amerika és Izrael, a válaszcsapások nem maradtak el – megszólalt a lehetséges forgatókönyvekről a Mol / Fotó: Anadolu via AFP

Ali Hamenei ajatollah is életét vesztette az Iránt ért amerikai–izraeli támadásban. Az iráni vezetés nem adja fel, bombázták a szomszédos államokat és lezárták a Hormuzi-szorost. 

A nyugati Perzsa-öblöt keleten az Ománi-öböllel, majd tovább az Arab-tengerrel és az Indiai-óceánnal összekötő tengerszoros szombati blokádja Magyarország szempontjából különösen rossz időzítés. A tengeri olajszállítások megakadályozásával olyan helyzetet teremt, ahol még inkább felértékelődik a szárazföldi kőolajellátás, hazánk esetében a Barátság kőolajvezetéken keresztül. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök nemrég. Szerinte 

a lehetséges negatív hatások, köztük a drasztikus árnövekedés kivédése most az elsődleges prioritás. 

A Mol nem megy bele számháborúba

Bár olaj nem jön Magyarországra a Hormuzi-szoroson keresztül, a piaci hatások bőven elérhetnek Magyarországig – hívta fel a figyelmet az Index cikkében Szabó Szabolcs, a Mol csoport értéklánc-menedzsmentjének ügyvezető igazgatója. Hangsúlyozta, „Irán megtámadása potenciálisan nagyon komoly hatással bír világszinten is. Lehet olyan forgatókönyv, hogy elszabadulnak az árak, de nem mennénk bele számháborúba, mert egyelőre nagyon sok a kérdőjel a rövid távú hatásokat illetően.”

Az igazgató rámutatott arra is, hogy az első piaci reakciókat hétfőn látjuk majd, de abban reménykednek, hogy a szereplők számoltak egy iránihoz hasonló katonai beavatkozással. Annyi biztos – áll a Világgazdaság egy korább cikkében –, hogy Irán az elmúlt napokban látványosan felgyorsította az olaj tankerekre rakodását a Perzsa-öbölben található, stratégiai jelentőségű Harg-szigeti terminálján. A Kpler adatai szerint február 15. és 20. között csaknem 20,1 millió hordó nyersolajat töltöttek hajókra. Ez majdnem háromszorosa az egy hónappal korábbi, azonos időszakban mért mennyiségnek, és napi szinten meghaladja a 3 millió hordót – jóval Irán megszokott exportátlaga felett.

„Jelenleg az iráni export döntő része Kínába megy, és a mostani eszkaláció után ez is érdemben csökkenhet” – tette hozzá ennek kapcsán Szabó Szabolcs, aki úgy véli, ezzel Venezuela után újabb nehézolaj-importőrt veszítene Kína, ami felgyorsíthatja az orosz és a kínai vezetés közeledését is. „Sok még a kérdőjel tehát, de egy dolog biztos, és nekünk most erre kell figyelni: az európai piac és azon belül a mi közép-európai régiónk nagyon dízelhiányos, a Közel-Kelet pedig az USA után a második legfontosabb beszállító. Még a 70-es évekbeli olajválság idején volt egy bonmot, hogy 1 százalék termeléskiesés 10 százalék dízelár-emelkedést jelent. Ez most talán már túlzó, de az igaz, hogy a kevesebb termék magával hozza az áremelkedést” – fejtette ki a Mol ügyvezető-igazgatója, aki úgy véli, a dízel és földgáz ára is tud érzékenyen reagálni arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi-szoroson való átkelés, hiszen a dízel esetében az export 20 százaléka, földgáznál pedig a 10 százaléka halad itt keresztül.

Nehéz helyzetet teremtettek az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával

„A tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel. 

Szabó Szabolcs szerint ha az ukránok a közeljövőben sem indítják újra a szállítást Magyarország felé, „az két ponton okoz komoly problémát. Bizonytalan, hogy mennyi alternatív olajat tudunk felhozni az Adrián, és a nem oroszból eleve kevesebb gázolajat tudunk gyártani. Most bizonyos értelemben segít, hogy a sajnálatos tűzeset miatt kisebb kapacitással megy a Dunai Finomító, így kevesebb nyersanyag kell, viszont a stratégiai készlet felhasználása miatt nem lehet se Magyarországról, se Szlovákiából exportálni. Röviden, egyensúlyi kockázattal állunk szemben” – hangsúlyozta Szabó. 

A kelet-közép-európai régió ugyanis dízelből többet fogyaszt, mint amit termel, így kulcsfontosságú, hogy az eredetileg orosz olajra optimalizált finomítók minél magasabb termelési szinten működjenek. A mostani kikényszerített átállás miatt ideiglenesen mindenképpen csökkenhet a dízeltermelés. Ez fokozza tehát a kockázatot, és az iráni konfliktus megint csak arra világít rá, hogy egyetlen módon tudjuk ezt mérsékelni: ha több lábon állunk.

– közölte. 

„Amikor reális a veszély, hogy a termék- vagy alapanyaghiány árnövekedéshez vezethet, a több beszállító felé elmozdulás az egyik »no regret move«, egy lépés, amely észszerű, és növeli az ellátásbiztonságot. A több forrás és a több útvonal a mi  kelet-közép-európai régiónkban értelemszerűen az orosz alapanyag-ellátást is jelenti. Formállogikailag belátható, hogy az erről való lemondás biztosan nem növeli az ellátásbiztonságot” – vélekedett az ügyvezető igazgató. 

Szakértő tisztázta a helyzet súlyát: ez rosszabb, mint gondoltuk – „Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott, a kőkemény valóság jön szembe”!
Felszólította Ukrajnát a külügyminiszter, hogy az iráni konfliktusban bizonytalanná vált tengeri szállítások miatt haladéktalanul indítsák újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Orbán Viktor nemrég arról beszélt, hogy mint minden háború, a közel-keleti helyzet eszkalációja is energiaár-növekedést hozhat, nincsenek jó kilátások, a helyzet súlyos. A szakértő szerint a kormányfő egyáltalán nem túloz, a Károli Gáspár Református Egyetem docense a köztévében úgy nyilatkozott: a kőkemény valóság jön szembe, kiszámíthatatlanok a következmények.

 

