Hétfőn szabadulhat el igazán a pokol Irán miatt: rettegnek a kereskedők, a „megtorlás mértéke nagyobb, mint amire számítottunk"

Az, hogy a közel-keleti konfliktusnak a geopolitikai vonatkozásai mellett mennyire lesznek súlyosak a gazdasági hatásai, hétfőn derül ki, amikor ismét elindul a kereskedés a globális piacokon.

Hétfőn indul a kereskedés – az iráni konfliktus szinte azonnal megmutatja hatásait, nem csak a geopolitikában / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az átrendeződés előjelei már most mutatkoznak, a szakértők az olajár meglódulását várják, az ázsiai országok pedig lehetséges alternatívákat keresnek a Hormuzi-szoros kiesése miatt az ellátásra. Az iráni konfliktus hatásai már a hét elején látszani fognak az árupiacokon és részvényindexeken.

Ami várható:

Tovább nő Brent olajfajta ára, a piacok geopolitikai prémiumot áraznak be.

A világ részvénypiacain nagyobb volatilitás és negatív nyitások várhatók– kockázatkerülőbb pozíciókba menekülnek a befektetők, úgynevezett safe‐haven eszközöket választanak majd.

Nőhet az arany, a svájci frank és bizonyos államkötvények iránti kereslet, mivel ezek hagyományosan stabilabbnak számítanak konfliktusok idején.

Holnap a legélesebb mozgás valószínűleg az olajban, a volatilitásban, a dollárban és az energiarészvényekben lesz.

„Az biztos, hogy erősödni fog az államkötvények, az arany és a svájci frank iránti igény az iráni háború miatt" – állítja John Briggs, a Natixis amerikai kamatstratégiai vezetője. Biggs szerint a kereskedők figyelme az energiapiacokra fog irányulni, amikor hétfőn teljesen újraindul a kereskedés, és a volatilitás korai jelei is várhatók, amikor az amerikai dollárral és más valutákkal elindult a kereskedés. A közel-keleti konfliktus elhúzódásának lehetősége és a magasabb olajárak hullámhatásai újabb okot adnak a vagyonkezelőknek a részvények eladására – mondta a Bloomberg szerint.

A kereskedők az „először menedék, csak utána kérdezz” (shelter first, ask questions later) stratégiát alkalmazzák majd. „A támadások és az iráni megtorlás mértéke nagyobb, mint amire a piac számított” – hangsúlyozta. Briggs szerint az államkötvények hozamai valószínűleg tompítani fogják a pénteki mozgásokat, amikor a rövid lejáratú hozamok a 2022-es szintre süllyedtek.

A magasabb olajár általában az energiavállalatok részvényeire és az energiaszektor ETF-jeire irányítja a befektetők figyelmét. A Roundhill Financial munkatársa, Dave Mazza elmondta, hogy szorosan figyelemmel kíséri a forgalom alakulását a Hormuzi-szorosban. „Itt az jelenti a kockázatot, hogy mi lesz a hajózással, ha megnyitják a szorost, azt a részvények át tudják vészelni, ellenkező esetben gond lesz” – mondta.