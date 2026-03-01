Ma is törölték a ferihegyi repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokat

Gyakorlatilag leállt a Közel-Kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali Iránt ért támadások óta: Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. Eközben Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a térségbe induló járatokat is sorra törlik – számolt be az Origo.

Vasárnap sem indulnak járatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Közel-Keletre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammáni járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Ezek mellett törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.

A Budapest Airport oldalán olvasható információk szerint vasárnap is törölték a térségbe induló összes járatot.

Ma nem indult el a Ryanair 8:20-as ammáni, a Wizz Air 10:15-ös dubaji és az El-Al 10:50-es tel-avivi járata.

Emellett törölték a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló következő járatokat: