Ma is törölték a ferihegyi repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokat
Gyakorlatilag leállt a Közel-Kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali Iránt ért támadások óta: Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. Eközben Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a térségbe induló járatokat is sorra törlik – számolt be az Origo.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammáni járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Ezek mellett törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.
A Budapest Airport oldalán olvasható információk szerint vasárnap is törölték a térségbe induló összes járatot.
Ma nem indult el a Ryanair 8:20-as ammáni, a Wizz Air 10:15-ös dubaji és az El-Al 10:50-es tel-avivi járata.
Emellett törölték a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló következő járatokat:
- a Bluebird Airways 12:40-es tel-avivi járatát
- az Israir 13:00-ra kiírt tel-avivi járatát
- a Wizz Air 13:15-ös abu-dzabi járatát
- a Wizz Air 14:15-ös tel-avivi járatát
- az Arkia 14:25-ös tel-avivi járatát
- a Qatar Airways 14:45-ös dohai járatát
- az Emirates 15:15-ös dubaji járatát
- az Israir 20:00-ás tel-avivi járatát
- az El-Al 20:40-es tel-avivi járatát
- a FlyDubai 21:5-ös dubaji járatát