járattörlés
közel-keleti válság
Budapest Airport
járat
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Ma is törölték a ferihegyi repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokat

Az iráni konfliktus eszkalálódása miatt légtérkorlátozások vannak érvényben a teljes közel-keleti térségben. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokat a mai napra is törölték.
Világgazdaság
2026.03.01, 11:33
Frissítve: 2026.03.01, 11:53

Gyakorlatilag leállt a Közel-Kelet polgári légi közlekedése a térségben zajló háború miatt. Légtérkorlátozások vannak érvényben a tegnap hajnali Iránt ért támadások óta: Izrael, Szíria, Irak, Irán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légtere zárva. Eközben Jordánia, Libanon és Omán légtere továbbra is részlegesen nyitva van. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a térségbe induló járatokat is sorra törlik – számolt be az Origo.

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, 20250610_repter_010_VZBudapest Airport, repülőtéridőjárás, havazás, hideg idő
Vasárnap sem indulnak járatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Közel-Keletre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammáni járatát még szombaton. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Ezek mellett törölték a szaúd-arábiai járatokat is, amelyek legkorábban március 3-án indulhatnak újra.

A Budapest Airport oldalán olvasható információk szerint vasárnap is törölték a térségbe induló összes járatot. 

Ma nem indult el a Ryanair 8:20-as ammáni, a Wizz Air 10:15-ös dubaji és az El-Al 10:50-es tel-avivi járata.

Emellett törölték a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló következő  járatokat: 

  • a Bluebird Airways 12:40-es tel-avivi járatát
  • az Israir 13:00-ra kiírt tel-avivi járatát
  • a Wizz Air 13:15-ös abu-dzabi járatát
  • a Wizz Air 14:15-ös tel-avivi járatát
  • az Arkia 14:25-ös tel-avivi járatát
  • a Qatar Airways 14:45-ös dohai járatát
  • az Emirates 15:15-ös dubaji járatát
  • az Israir 20:00-ás tel-avivi járatát
  • az El-Al 20:40-es tel-avivi járatát
  • a FlyDubai 21:5-ös dubaji járatát

 

