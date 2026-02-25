Deviza
EUR/HUF374,95 -0,94% USD/HUF317,56 -1,21% GBP/HUF430,48 -0,77% CHF/HUF411,02 -1,03% PLN/HUF88,94 -0,92% RON/HUF73,62 -0,91% CZK/HUF15,48 -0,93% EUR/HUF374,95 -0,94% USD/HUF317,56 -1,21% GBP/HUF430,48 -0,77% CHF/HUF411,02 -1,03% PLN/HUF88,94 -0,92% RON/HUF73,62 -0,91% CZK/HUF15,48 -0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27% BUX127 083,87 +1,9% MTELEKOM2 060 +0,98% MOL3 522 +1,38% OTP40 010 +2,8% RICHTER11 910 +0,51% OPUS547 0% ANY7 500 +1,08% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX9 817,25 +0,8% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 721,47 +1,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
paksi atomerőmű
paks ii
hárfás zsolt
energia
atomerőmű

Német szenvedés, magyar siker - eltérő energiapolitika

Jól teljesítettek az atomerőművek az Európai Unió villamosenergia-rendszerében, amely az elmúlt években soha nem látott átalakuláson ment keresztül. A nettó zéró kibocsátás elérését célzó politikák sok országban ideológiai vezérlőelvvé váltak, miközben háttérbe szorultak azok a fizikai, műszaki és gazdasági szempontok, amelyek nélkül egy villamosenergia-rendszer nem tartható fenn. Ugyanakkor már egyfajta realizmus figyelhető meg – számol be róla az Origo.
VG
2026.02.25, 18:40
Frissítve: 2026.02.25, 18:48

A közelmúltban publikált European Electricity Review 2026 című elemzés szerint az Európai Unióban tavaly az erőművek összességében 2792 terawattóra villamos energiát termeltek. Ebből az uniós tagországokban üzemelő atomerőművek 2025-ben 652 terawattóra villamos energiát termeltek, 6,3 százalékkal meghaladva a 2022-ben elért 613 terawattórás termelési értéket. Ebben döntő szerepet játszott az, hogy az atomerőművek a növekvő villamosenergia-igények, a szén- és gázerőművek magasabb termelési költségei, valamint a nap- és szélerőművi kapacitások egyre gyakoribb kiszabályozása miatt a lehető legmagasabb teljesítményszinten üzemeltek – ismertette Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő, akinek a bejegyzését az Origo szúrta ki.

energiamix,
Paks II. megépítésével tovább zöldül a magyar energiamix / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Megjegyezte, az atomerőművi termelés akár magasabb is lehetett volna, de nem lett, mert a nap- és szélerőművi termelés kötelező átvétele miatt egyre gyakrabban fordult elő, hogy egyes atomerőművek teljesítményét vissza kellett fogni – ahogyan az a Paksi Atomerőmű esetében is történt. Az atomerőművek teljesítményét ugyanis azért csökkentik, hogy a megújulók által termelt energiát át lehessen venni, pontosabban kötelező átvenni, és messze nem épült ki olyan tárolókapacitás, ahol a megtermelt „felesleg” akárcsak egy fél napig tárolható lenne. Holott Hárfás Zsolt rendre hangsúlyozza, az atomerőművi termelés és a megújulók nem konkurensei, hanem kiegészítői egymásnak.

A lap cikke felidéz több olyan állítást is, amelyet a szakértő a Magyar Nemzetben visszatérően hangoztat. Egyik ilyen, hogy Európa-szerte egyre többen ismerik fel, hogy a zöldátállás jelenlegi formájában és ütemében nem fenntartható. Németország a tévutat jelentő zöldideológia mentén kivezette az atomenergiát. Az elmúlt hetekben ugyanakkor Friedrich Merz nyilvános megszólalásaiban már elismerte, hogy az atomenergia kivezetése stratégiai hiba volt, amelyhez nem műszaki vagy ellátásbiztonsági kényszer vezetett. A kancellár kimondta: Németország saját magának okozta a rekordmagas energiaárakat, és ma Európa egyik legdrágább energiapolitikai átmenetét fizeti meg. Ráadásul – mutatott rá Hárfás Zsolt – azért fontos mindez, mert nem ellenzéki kritika volt, hanem kormányoldali felismerés.

Ezzel szembeállítja Franciaországot, ahol az atomenergia szerves része az energiamixnek, a villamosenergia-szükséglet nagyjából kétharmadát fedezi és részben ebből az atomerőművek termelte áramból jut Németországba is.

Hárfás Zsolt nem először állítja azt sem, hogy a magyar energiamix már most példaértékű, mivel nem egyetlen technológiára vagy ideológiai irányzatra épül, hanem tudatosan kialakított, kiegyensúlyozott energiamixre. Magyarország egyrészt jelentős mértékben fejleszti a megújuló kapacitásokat, különösen a naperőművi termelést. Másrészt az ország következetesen kiáll a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása mellett. Ezzel párhuzamosan a Paks II. Atomerőmű mielőbbi megépítése nemcsak energetikai, hanem szuverenitási és versenyképességi kérdés is: garantálja, hogy Magyarország hosszú távon is megfizethető, biztonságos villamos energiával rendelkezzen. Ha az új blokkok is működésbe lépnek, az atomerőművi és a naperőművi kapacitások az ország energiaszükségletének 70 százalékát képesek lesznek fedezni. 

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu