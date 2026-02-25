Új autó napi 1500 forintos törlesztővel, önrész nélkül és autóbeszámítással? – ilyet is kínál a Teslával árháborúzó BYD

Már megszokhattuk, hogy az innovatív marketingmegoldásokat a Tesla boszorkánykonyhájában kotyvasztják, s a többiek csak kullognak utána, kisebb-nagyobb fáziskéséssel követik. Ez történt a kínai árcsökkentési háború 2022 végi kirobbantásakor, amikor is a Tesla arra reagált, hogy a kínai állam gáláns elektromosautó-vásárlási támogatásainak kivezetésével visszaesik a forgalma.

A Tesla kifogyhatatlan az akciós ötletekből / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezt elkerülendő az amerikai vállalat három hónapon belül kétszer csökkentette a sanghaji Gigafactoryjában gyártott Model 3 szedán és Model Y városi terepjáró (e-SUV) árát, s felszereltségtől függően 13–24 százalékkal olcsóbban adta modelljeit. Ezzel indította el az árháborút, amely a kínai erőviszonyok radikális megváltozását hozta magával. Ebbe a verseny a BYD mint legnagyobb új generációs autógyártó nem szállt be, inkább dölyfösen hirdette, hogy autóik megérik az árukat, semmi okuk az árcsökkentésre.

A Tesla diktált, a többiek követték

Persze a nagy ellenállás lángja hamar kihunyt, s már ők kezdték el diktálni az iramot. Az árcsökkentési versenybe tavasszal beszálltak a benzines autók gyártói is:

a Peugeot,

a Citroen,

a Mercedes

és a Chevrolet

is méretes árkedvezményekkel keresett vevőt a kocsijaira. 2023 májusában újabb marketingakcióval állt elő a Tesla, kaliforniai álomúttal, kamatmentes hitellel és ingyenes töltéssel csábítva a vevőket.

Bejelentették, hogy aki a május 25-től június 30-ig tartó időszakban Teslát vásárol, az jó eséllyel pályázhat az exkluzív gyárlátogatásra, az amerikai elektromosautó-gyártó első Gigafactoryjába, a kaliforniai Fremontba. Egy fontos feltétel azonban van, a nyertesnek-nyerteseknek maguknak kell gondoskodniuk az amerikai turistavízum megszerzéséről, ha ez valamilyen okból nem sikerülne, akkor fuccs az álomutazásnak.

A Tesla a hitelkonstrukcióknál is nagyot alakított

Az utazási költségeket és az ellátást a Tesla fedezi. Aki az amerikai útról lemarad, az is megkapta a 10 ezer kilométerre szóló ingyen töltési lehetőséget a Kínában telepített Supercharger hálózat közbeiktatásával. A nullaszázalékos hitel akkor még csak szőrmentén került elő.