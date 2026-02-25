Új autó napi 1500 forintos törlesztővel, önrész nélkül és autóbeszámítással? – ilyet is kínál a Teslával árháborúzó BYD
Már megszokhattuk, hogy az innovatív marketingmegoldásokat a Tesla boszorkánykonyhájában kotyvasztják, s a többiek csak kullognak utána, kisebb-nagyobb fáziskéséssel követik. Ez történt a kínai árcsökkentési háború 2022 végi kirobbantásakor, amikor is a Tesla arra reagált, hogy a kínai állam gáláns elektromosautó-vásárlási támogatásainak kivezetésével visszaesik a forgalma.
Ezt elkerülendő az amerikai vállalat három hónapon belül kétszer csökkentette a sanghaji Gigafactoryjában gyártott Model 3 szedán és Model Y városi terepjáró (e-SUV) árát, s felszereltségtől függően 13–24 százalékkal olcsóbban adta modelljeit. Ezzel indította el az árháborút, amely a kínai erőviszonyok radikális megváltozását hozta magával. Ebbe a verseny a BYD mint legnagyobb új generációs autógyártó nem szállt be, inkább dölyfösen hirdette, hogy autóik megérik az árukat, semmi okuk az árcsökkentésre.
A Tesla diktált, a többiek követték
Persze a nagy ellenállás lángja hamar kihunyt, s már ők kezdték el diktálni az iramot. Az árcsökkentési versenybe tavasszal beszálltak a benzines autók gyártói is:
- a Peugeot,
- a Citroen,
- a Mercedes
- és a Chevrolet
is méretes árkedvezményekkel keresett vevőt a kocsijaira. 2023 májusában újabb marketingakcióval állt elő a Tesla, kaliforniai álomúttal, kamatmentes hitellel és ingyenes töltéssel csábítva a vevőket.
Bejelentették, hogy aki a május 25-től június 30-ig tartó időszakban Teslát vásárol, az jó eséllyel pályázhat az exkluzív gyárlátogatásra, az amerikai elektromosautó-gyártó első Gigafactoryjába, a kaliforniai Fremontba. Egy fontos feltétel azonban van, a nyertesnek-nyerteseknek maguknak kell gondoskodniuk az amerikai turistavízum megszerzéséről, ha ez valamilyen okból nem sikerülne, akkor fuccs az álomutazásnak.
A Tesla a hitelkonstrukcióknál is nagyot alakított
Az utazási költségeket és az ellátást a Tesla fedezi. Aki az amerikai útról lemarad, az is megkapta a 10 ezer kilométerre szóló ingyen töltési lehetőséget a Kínában telepített Supercharger hálózat közbeiktatásával. A nullaszázalékos hitel akkor még csak szőrmentén került elő.
Most januárban viszont elsőként hirdették meg az akár hétéves, alacsony kamatozású finanszírozási autóvásárlási programjukat, amely nagy sikert aratott. Ehhez az is kellett, hogy Peking nyugalomra intse az autóipar szereplőit, és határozottan eltántorítsa őket az öngyilkos árháború folytatásától.
A brutális kihasználatlan gyártókapacitásoktól és a kereslet gyors visszaesésétől szenvedő kínai autógyártóknak új vevőcsalogató technikákat kellett tehát bevetniük. Ebben is a Tesla volt az első, és a Szegeden óriásgyárat építő BYD az utolsó.
A pénzügyi finanszírozás kapcsán kialakult versenyben a Tesla a szokásos három–öt éves konstrukciót egy hétévessel váltotta fel, így 15 százalékos önrész mellett 1,36 százalékos effektív kamattal segíti elő az autóhoz jutást, míg 30 százalékos önrész mellett éves szinten kirívóan alacsony, 0,98 százalékos az effektív kamat. A Tesla az önerőtől nem tekintett el.
Egy Model 3 vagy Y minimális első befizetéssel, azaz 3,71 millió forintnyi jüannal már elvihető, s erre havi 89 ezer forintot kell fizetni hét éven át. Az amerikaiak ötletét sorra kopírozták le a többiek, igaz, eltérő kondíciókkal, de
- a Nio,
- a Xiaomi,
- a Li Auto,
- az Xpeng
- és a Geely
is követte a példát. És most a BYD is csatlakozott, mi több, még vonzóbb feltételekkel rukkolt erő.
A BYD a legfapadosabb autóit is önrész nélkül kínálja
A BYD az Ocean termékcsaládjához és a luxuskategóriát képviselő Fang Cheng Bao almárkájához kínál hétéves, alacsony kamatozású finanszírozási programot, a választékot később még bővíthetik. Az akció egyelőre március végéig szól, s nulla önerős verziót is kínál, ekkor legolcsóbb modellnél napi 1346 forintnyi befizetést írnak elő a hétéves futamidőre.
Ez a konstrukció összesen 3,44 millió forint befizetését feltételezi a futamidő alatt, ami nem rossz. Sőt, a leadott autóért akár 975 ezer forintot is beszámíthatnak a vételárba. Természetesen ez is nagyban függ a leadott jármű korától és állapotától.
A Fang Cheng Baónál viszont elkérik a 30 százalékos önerőt, a fennmaradó összeget viszont évi 1,5 százalékos kamattal kell csak törleszteni. Ez sem rossz. Végül álljon itt a BYD márkapalettája, amelyre vonatkozik a nullás hitel:
- Seal 07 DM-i,
- Seal 06 GT,
- Seal 06 DM-i,
- Seal 06 DM-i Wagon,
- Seal 06 EV,
- Sealion 06 DM-i,
- Sealion 06 EV,
- Seal 05 DM-i,
- Sealion 05 EV,
- Dolphin
- és Seagull.