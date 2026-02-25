Mesés hozamot értek el a nyugdíjpénztárak – ennyit kereshetett, aki előrelátó volt
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el, ráadásul a pénztári portfóliók harmadának hozamrátái két számjegyűek lettek. Az elmúlt három év hozamteljesítménye messze a legerősebb a pénztárak elmúlt két évtizedében. Az előző esztendőkhöz hasonlóan tavaly is jellemzően a nagyobb befektetésijegy- és részvényhányaddal rendelkező portfóliók teljesítettek a legjobban.
A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak (záró vagyonnal súlyozott) átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly. A 2025. évi 3,30 százalékos decemberi inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból. A 2023-ban és 2024-ben két számjegyű átlagos nettó hozammal záró
önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három esztendőben.
A jegybank tájékoztatása szerint az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény- és befektetésijegy-túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada két számjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.
A jó évek ellensúlyozzák a rosszakat: ez hosszútávfutás
A 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalékos, a 15 éves 6,77 százalékos, a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján. Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot értek el.
A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok. A szóban forgó nyugdíj-előtakarékossági forma esetében a professzionális pénztári vagyonkezelők gondoskodnak az eredményes befektetésekről.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán. A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB (közérthető magyarázatokkal) évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.
Ez nem nyugdíjriogatás, hanem matek: így néz ki az időskor pénzügyileg
A nyugdíj sokáig távoli, elvont fogalomnak tűnik. Harmincas-negyvenes korban könnyű legyinteni: majd egyszer, valamikor. A probléma csak az, hogy a nyugdíjra való felkészülés az egyik legnagyobb pénzügyi döntés az életünkben, és minél később kezdünk el vele foglalkozni, annál fájdalmasabb számokkal szembesülünk.
Ráadásul nem néhány százezer forintról beszélünk.
Egy tudatos nyugdíjterv végén jellemzően több tízmillió forintos vagyon áll, amelynek felépítése hosszú évek, akár évtizedek munkája. Nem mindegy tehát, hogyan gondolkodunk róla.