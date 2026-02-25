Mesés hozamot értek el a nyugdíjpénztárak – ennyit kereshetett, aki előrelátó volt

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el, ráadásul a pénztári portfóliók harmadának hozamrátái két számjegyűek lettek. Az elmúlt három év hozamteljesítménye messze a legerősebb a pénztárak elmúlt két évtizedében. Az előző esztendőkhöz hasonlóan tavaly is jellemzően a nagyobb befektetésijegy- és részvényhányaddal rendelkező portfóliók teljesítettek a legjobban.

Harmadik évüket zárták kiváló hozamokkal a nyugdíjpénztárak / Fotó: Shutterstock

A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak (záró vagyonnal súlyozott) átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly. A 2025. évi 3,30 százalékos decemberi inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból. A 2023-ban és 2024-ben két számjegyű átlagos nettó hozammal záró

önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három esztendőben.

A jegybank tájékoztatása szerint az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény- és befektetésijegy-túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada két számjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.

A jó évek ellensúlyozzák a rosszakat: ez hosszútávfutás

A 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalékos, a 15 éves 6,77 százalékos, a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett az elmúlt évek teljesítménye alapján. Összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot értek el.

A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok. A szóban forgó nyugdíj-előtakarékossági forma esetében a professzionális pénztári vagyonkezelők gondoskodnak az eredményes befektetésekről.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán. A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB (közérthető magyarázatokkal) évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.