Kilökik a Netflixet a nyeregből, a hollywoodi vetélytárs még nagyobb csatabárdot húzott elő
Úgy tűnik, a Paramount beviszi a kegyelemdöfést a Netflix–Warner-üzletnek: az új ajánlat átírhatja az erőviszonyokat, és kilökheti a Netflixet a nyeregből. A Warner igazgatótanácsa szerint immár reálisan felmerülhet egy kedvezőbb vállalati ajánlat, ezért további tárgyalásokat kezdeményeznek, mielőtt végleges döntést hoznak a decemberben megkötött megállapodás sorsáról.
A Warner Bros. Discovery tavaly jelezte, hogy stratégiai alternatívákat vizsgál, beleértve az értékesítést is. Decemberben végül megállapodást kötött a Netflixszel: a streamingóriás részvényenként 27,75 dolláros (mintegy 10 300 forintos) ajánlatot tett, ami hozzávetőleg 82 milliárd dolláros (nagyjából 30 300 milliárd forintos) vállalatértéket jelentett az adóssággal együtt. A konstrukció szerint a Warner film- és streamingüzletágai – köztük az HBO – a Netflixhez kerültek volna, míg a hagyományos televíziós csatornákat és a CNN hírtelevíziót egy önálló vállalatba szervezték volna ki.
A Paramount Skydance azonban nem hátrált meg. Az IT-milliárdos Larry Ellison által támogatott, és fia, David Ellison vezette társaság tavaly óta nyíltan kampányol a Warner megszerzéséért azzal a céllal, hogy a hollywoodi élmezőny meghatározó szereplőjévé váljon. Eredetileg részvényenként 30 dolláros ajánlatot tettek a teljes vállalatra,
most azonban 31 dollárra (közel 11 500 forintra) emelték a részvényárakat, teljes egészében készpénzes konstrukcióban.
Az új ajánlat további elemeket is tartalmaz:
- a Paramount vállalta, hogy 7 milliárd dollárt (mintegy 2600 milliárd forintot) fizet, ha a tranzakció meghiúsulna,
- valamint átvállalja azt a 2,8 milliárd dolláros (hozzávetőleg 1035 milliárd forintos) kötbért, melyet a Warnernek kellene fizetnie a Netflixnek a decemberi megállapodás felbontása esetén.
- Emellett további kifizetéseket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha az ügylet lezárása késedelmet szenvedne.
A Warner igazgatótanácsa egyelőre nem hozott végleges döntést. A közlés szerint tovább egyeztetnek, hogy kiderüljön, elérhető-e olyan ajánlat, mely a részvényesek számára összességében kedvezőbb feltételeket biztosít.
A Netflixnek a szerződés értelmében négy napja van arra, hogy ellenajánlatot tegyen. A társigazgató Ted Sarandos egy korábbi, még az új Paramount-ajánlat bejelentése előtti BBC-interjúban úgy nyilatkozott: a licitálás az árképzési folyamat része, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a cég fegyelmezett felvásárlóként működik, és elégedett a jelenlegi megállapodás feltételeivel. Arra a kérdésre, hogy hajlandók-e árversenybe bocsátkozni, nem kívánt válaszolni.
Furcsa lenne, ha ebből nem lenne licitháború
A piac eközben egyre inkább licitháborúra számít. Luke Stillman, a Madison and Wall amerikai médiapiaci tanácsadó cég ügyvezető igazgatója egy korábbi interjúban arról beszélt: szerinte a Warner célja éppen az árverseny generálása lehet, és az árfolyam akár részvényenként 33 dollárig (mintegy 12 200 forintig) is emelkedhet.
A tranzakciók ugyanakkor politikai és versenyjogi kérdéseket is felvetnek. Washingtonban már e hónap elején meghallgatást tartottak, ahol a törvényhozók a piaci koncentráció, az esetleges áremelések és a mozik jövője kapcsán tettek fel kérdéseket. A demokraták részéről figyelem irányul az Ellison család és a Trump-adminisztráció közötti kapcsolatokra is, ami további politikai dimenziót adhat az ügynek.
A mostani helyzetben a Warner Bros. Discovery kulcskérdés előtt áll:
marad a már aláírt, de alacsonyabb árazású Netflix-üzlet, vagy kockáztatva a jogi és szabályozói bizonytalanságokat, a magasabb készpénzes ajánlat irányába mozdul el.
A következő napok döntő jelentőségűek lehetnek nemcsak a három vállalat, hanem a globális szórakoztatóipar erőviszonyai szempontjából is.
A Netflix-vezér kétes értelmű szavai
Sarandos korábban azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy ajánlatuk nem pusztán árazási kérdés, hanem a globális médiapiac átalakulásáról szól, és szerinte hosszú távon növekedésorientáltabb pályát kínál, mint a Paramount Global teljes vállalatra tett javaslata.
Sarandos érvelése szerint a Netflix olyan eszközökhöz jutna hozzá, melyekkel jelenleg nem rendelkezik: klasszikus, nagy múltú hollywoodi stúdióhoz és hagyományos nemzetközi terjesztési infrastruktúrához. A felvásárlással a streamingközpontú modell vertikálisan integrált médiavállalattá alakulna, ahol a gyártástól a globális forgalmazásig egy kézben összpontosulna az értéklánc.
A piaci szereplők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen lépés tovább erősítené a már most is meghatározó előfizetői bázissal rendelkező társaság pozícióját,
ami a prémiumtartalmak hozzáférhetőségét és a verseny intenzitását is befolyásolhatja. A vezérigazgató az interjúban hangsúlyozta: az ügylet üzleti logikán alapul, és nem kíván politikai dimenziót tulajdonítani a folyamatnak, még ha az amerikai belpolitikai térben megjelentek is erre utaló reakciók.