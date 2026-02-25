Kilökik a Netflixet a nyeregből, a hollywoodi vetélytárs még nagyobb csatabárdot húzott elő

Úgy tűnik, a Paramount beviszi a kegyelemdöfést a Netflix–Warner-üzletnek: az új ajánlat átírhatja az erőviszonyokat, és kilökheti a Netflixet a nyeregből. A Warner igazgatótanácsa szerint immár reálisan felmerülhet egy kedvezőbb vállalati ajánlat, ezért további tárgyalásokat kezdeményeznek, mielőtt végleges döntést hoznak a decemberben megkötött megállapodás sorsáról.

Kiszorulhat a Netflix a hollywoodi gigabizniszből? A vetélytárs korántsem tette le még a csatabárdot / Fotó: miss.cabul

A Warner Bros. Discovery tavaly jelezte, hogy stratégiai alternatívákat vizsgál, beleértve az értékesítést is. Decemberben végül megállapodást kötött a Netflixszel: a streamingóriás részvényenként 27,75 dolláros (mintegy 10 300 forintos) ajánlatot tett, ami hozzávetőleg 82 milliárd dolláros (nagyjából 30 300 milliárd forintos) vállalatértéket jelentett az adóssággal együtt. A konstrukció szerint a Warner film- és streamingüzletágai – köztük az HBO – a Netflixhez kerültek volna, míg a hagyományos televíziós csatornákat és a CNN hírtelevíziót egy önálló vállalatba szervezték volna ki.

A Paramount Skydance azonban nem hátrált meg. Az IT-milliárdos Larry Ellison által támogatott, és fia, David Ellison vezette társaság tavaly óta nyíltan kampányol a Warner megszerzéséért azzal a céllal, hogy a hollywoodi élmezőny meghatározó szereplőjévé váljon. Eredetileg részvényenként 30 dolláros ajánlatot tettek a teljes vállalatra,

most azonban 31 dollárra (közel 11 500 forintra) emelték a részvényárakat, teljes egészében készpénzes konstrukcióban.

Az új ajánlat további elemeket is tartalmaz:

a Paramount vállalta, hogy 7 milliárd dollárt (mintegy 2600 milliárd forintot) fizet, ha a tranzakció meghiúsulna,

valamint átvállalja azt a 2,8 milliárd dolláros (hozzávetőleg 1035 milliárd forintos) kötbért, melyet a Warnernek kellene fizetnie a Netflixnek a decemberi megállapodás felbontása esetén.

Emellett további kifizetéseket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha az ügylet lezárása késedelmet szenvedne.

A Warner igazgatótanácsa egyelőre nem hozott végleges döntést. A közlés szerint tovább egyeztetnek, hogy kiderüljön, elérhető-e olyan ajánlat, mely a részvényesek számára összességében kedvezőbb feltételeket biztosít.