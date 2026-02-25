Deviza
negyedéves jelentés
Rába Jármûipari Holding Nyrt.
Győr

Történelmi bejelentés előtt a magyar járműipar: napokon belül feltámasztják a legendás márkát – most kiderültek az új sztárcég pénzügyei

A negyedik negyedévben számottevő visszaesés mutatkozott az üzleti teljesítményben. A Rába csoport azonban 2025-ben 2,91 milliárd forintos adózott nyereséget ért el.
VG/MTI
2026.02.25, 19:32
Frissítve: 2026.02.25, 19:53

A Rába Járműipari Holding Nyrt. 2025-ben csökkenő árbevétel mellett tudott növekvő adózott eredményt produkálni, 2,91 milliárd forintot. A csoport a negyedik negyedévében azonban árbevételi és EBITDA-veszteséget szenvedett el a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
A Rába csoport 2025-ös pénzügyi adatai kettős képet mutatnak: éves szinten nyereséges, negyedéves szinten veszteséges / Fotó: Kallus György

Legfrissebb jelentésük alapján a Rába Járműipari Holding Nyrt. konszolidált árbevétele 2025-ben 54,2 milliárd forintot tett ki, ami 3,5 milliárd forinttal kevesebb az előző évinél. Ezzel szemben adózott eredménye 2,91 milliárd forintra nőtt, 2,87 milliárd forinttal felülmúlva a 2024-es szintet. Az EBITDA 6,78 milliárd forintra emelkedett, ami 36,7 százalékos növekedés, jelezve a működési hatékonyság javulását a csoport szintjén.

A negyedik negyedév képe viszont gyengébb: 13,6 milliárd forint árbevétel mellett 3,4 milliárd forintos adózott veszteséget könyveltek el, az EBITDA pedig 2,87 milliárd forintos mínuszt mutatott, 270,6 százalékkal maradt el a 2024-es negyedik negyedévtől.

Vegyes teljesítmény a Rába berkein belül

  • Rába Futómű Kft.: 35,1 milliárd forintos árbevétel, 6,4 százalékos csökkenés az előző évhez képest, az üzemi veszteség 4,3 milliárd forint a korábbi 477 millió forint után. A negyedik negyedéves árbevétel 8,5 milliárd forint, az üzemi veszteség 3,9 milliárd forint.
  • Rába Járműalkatrész Kft.: 13,6 milliárd forintos árbevétel, 12,2 százalékos visszaesés, az üzemi eredmény mindössze 4 millió forint. A negyedik negyedévben 3,1 milliárd forint árbevétel mellett 121 millió forintos nyereség.
  • Rába Jármű Kft.: 3,2 milliárd forintos árbevétel, 41,5 százalékos növekedés, az üzemi eredmény 353 millió forint. A negyedik negyedévben 1,3 milliárd forint árbevétel és 270 millió forint üzemi eredmény.
  • Rekard Kft.: 2,2 milliárd forintos árbevétel, minimális növekedés, az üzemi veszteség 262 millió forintra csökkent. A negyedik negyedévi árbevétel 553 millió forint, az üzemi veszteség 85 millió forint.

A jelentés hangsúlyozza, hogy az autóipari szegmensek – különösen a közúti haszongépjárművek és mezőgazdasági gépek – iránti kereslet csökkent, a személygépjármű-piac pedig stagnált 2024-hez képest. 

A nemzetközi gazdasági tényezők, például az amerikai vámpolitika változása és az orosz–ukrán háború, nem teremtettek kedvező környezetet a jelentős növekedéshez.

Szabó Tamás vezérigazgató szerint a cél a fejlődés felgyorsítása és az eredménytermelő képesség javítása innovatív megoldásokkal, kihasználva a meglévő értékeket és új perspektívákat.

A Rába Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzik. Szerdai záróárfolyamuk 3740 forint volt, az elmúlt egy év legmagasabb értéke 4700, a legalacsonyabb pedig 1380 forint.

Március elején indulhat a teherautó-gyártás feltámasztása

Orbán Viktor még február elején jelentette be, hogy a Rába tevékenysége hamarosan tovább bővülhet, mivel a vállalat a hagyományos futómű- és alkatrészgyártás mellett újra teherautók összeszerelésére és gyártására is koncentrálhat. A győri gyárban a Tatra Trucksszal tervezett együttműködés révén a cég a nemzetközi piacokon is erősítheti jelenlétét, ami a részvények árfolyamára is pozitív hatással volt.

Szakértők szerint az új irány nemcsak a termelés növelését célozza, hanem a magyar járműipar diverzifikációját is szolgálja a visszaeső személyautó-piacon. 

Hosszabb távon a Rába sikere azon múlik, hogy képes lesz-e kutatás-fejlesztési kapacitást kiépíteni, és versenyképes, hozzáadott értékű termékeket előállítani a globális piacon.

Orbán Viktor bejelentése szintlépés a Rábának: az elemző szerint csak exporttal és kutatás-fejlesztéssel lehet sikeres a márka felélesztése

A miniszterelnök bejelentését két szempontból érdemes vizsgálni a szakember szerint. Regős Gábor úgy véli, a bejelentés szintlépés a Rába számára, miközben a hazai járműgyártást is részben diverzifikálja a lépés.

 

 

