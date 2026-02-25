Balatonfüreden két épülettömbben 16 szolgálati lakás épül összesen mintegy másfél milliárd forint értékben; a lakóházak a tervek szerint jövő nyárra készülnek el – ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára szerdán Balatonfüreden.

Visszatérnek a szolgálati lakások Magyarországra, a Balaton egyik legszebb városában építenek újakat: ők költözhetnek be – teljesen bebútorozva adják át / Fotó: Vasvári Tamás

Nyul Zoltán a munkaterület átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta: a szolgálati lakások megvalósulása komoly beruházás, amely funkcionális, esztétikai és gazdasági szempontból is előremutató. Bóka István, Balatonfüred polgármestere (Fidesz–KDNP) kiemelte, hogy a szolgálati lakások megépítése új irányt jelent a városban, amely azt célozza, hogy a közszférában dolgozók, a fiatalok számára a megfizethető lakhatás elérhető legyen. Jelezte:

a jövő év közepére további 25 szolgálati lakással gazdagodik Balatonfüred.

Hegedüs Barbara országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) elmondta, hogy Európa-szerte kihívás az önkormányzatok számára a lakhatás kérdése, különösen a turisztikailag kiemelt területeken. A kormányzati, családtámogatást biztosító programok mellett fontos szerep jut a plusz segítségnek itt a Balaton térségében – tette hozzá. Az itt élők életminősége, életfeltételei jelentősen javulhatnak a beruházás által – hangsúlyozta.

A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy a két épületben összesen 16 lakás kap majd helyet, a tömbök kétezer négyzetméteren helyezkednek el. Az épületeket gazdag zöldterület veszi majd körbe, minden lakáshoz öt-öt fát telepítenek.

Szeptemberben átadták az első szolgálati bérlakást az egyik legnépszerűbb balatoni településen

Tavaly szeptemberben Navracsics Tibor Szigligeten adta át a Balaton környéki szolgálatilakás-program első ingatlanját, hangsúlyozva, hogy a térség jövője nem épülhet kizárólag a turizmusra. A miniszter szerint a fiatalok elvándorlása és az elöregedés miatt a Balaton demográfiai helyzete az ország legkedvezőtlenebbjei közé tartozik, miközben az elszálló ingatlanárak ellehetetlenítik a helyben maradást.

A program keretében a következő években száz szolgálati bérlakás épül vagy újul meg több mint ötmilliárd forintból,

elsősorban a közszolgáltatásokat erősítő szakemberek számára. A cél, hogy a Balaton ne váljon szezonális nyaralóövezetté, hanem hosszú távon is élhető lakóhely maradjon a fiatal generációk számára.