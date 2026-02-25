Európa vagy Ukrajna? – az ezermilliárd eurós kérdés

Az orosz–ukrán háború kitörése óta az Európai Unió – az Európai Bizottság tájékoztatása szerint – 193 milliárd eurót költött Ukrajna pénzügyi és katonai támogatására.

Ukrajna vagy Európa? / Fotó: AFP

2026–2027-ben a tagállamok további 90 milliárd eurót folyósítanának egy nagyszabású közös hitelfelvétel révén. Mindemellett az unió következő hétéves költségvetési tervében további 100 milliárd euró menne segélyekre. A kiadásokat tovább növeli a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben elengedhetetlen, 700 milliárdos európai fegyverkezési program – áll az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.

Mindemellett az Európai Unió Ukrajna háború utáni újjáépítésében is aktív szerepet kíván vállalni, a program összköltségvetése megközelítőleg 800 milliárd dollár lesz.

2022 és 2025 között Európa segítségével megvalósult támogatások

A háború kirobbanása óta eltelt négy évben folyósított összegek tételes bontásban:

69,3 milliárd euró ment közvetlenül katonai célokra

6 milliárd eurót tett ki az egyes tagállamok által Ukrajnának felajánlott hadászati eszközök, fegyverek, lőszerek szállítása

362 millió eurót az ukrán fegyveres erők képzési igényeinek kielégítésére különített el az EU

103 milliárd euróba került az ukrán állam működtetése

36 milliárd eurót emésztett fel az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúra helyreállítása és modernizálása

17 milliárd euró humanitárius segélyekre ment

A támogatások összege jelentősen meghaladja az USA által Ukrajnának nyújtott támogatások mértékét, melyek összértéke 2022 és 2025 között 187 milliárd dollár volt.

Hitelből nyújtott hitel, rizikós feltételekkel

A tervezett 90 milliárdos hitelből folyósított támogatást az ukrán államnak vissza kell fizetnie, ám a konstrukció szerint erre csupán a háború lezárását követően kerülne sor az Oroszország által részére fizetett jóvátételből. A feltételek hatalmas rizikót jelentenek az unió számára, mivel nem tudhatjuk, Oroszország hajlandó lesz-e egyáltalán bármiféle háborús jóvátételt fizetni.

Az elemzés rámutat arra is, hogy a megállapodás másik szépséghibája, hogy egyéb megoldás híján az Európai Unió a hitelnyújtást közös hitelfelvételből finanszírozza, mely hitelfelvétel költségei körülbelül 3 milliárd eurót tesznek ki, és az EU költségvetését terhelik. Ehhez a hitelfelvételhez Csehország, Szlovákia és Magyarország azzal a feltétellel járult hozzá, hogy annak kötelezettségeiben nem vesznek részt.