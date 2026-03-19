Itt a megállapodás: újraindult egy fontos kőolajvezeték

Irak olajtermelése az iráni konfliktus következtében drámai visszaesést szenvedett el, de most részlegesen újraindította kőolajexportját Törökország felé. Bagdad költségvetési bevételeinek mintegy 90 százaléka az olajból származik.
Világgazdaság
2026.03.19, 16:29
Frissítve: 2026.03.19, 16:49

A február 28-i Irán elleni amerikai-izraeli támadással kirobbantott közel-keleti háború miatt Irak teljesen leállította a napi 3,5 millió hordós exportját, amelyet Bászrán és a Perzsa-öblön keresztül bonyolított, a hatóságok pedig alternatív megoldásokat keresnek a Hormuzi-szoros helyett, amelyet Irán a konfliktus miatt lezárt – írja az Origo.

Újraindították az iraki Kirkuk és a törökországi Ceyhan közötti olajvezetéket (képünk illusztráció) / Fotó: pan demin / Shutterstock

Újraindult az olajszállítás Irak és Törökország között

Az észak-iraki olajmezőket üzemeltető North Oil Company állami kőolajipari vállalat szerdán közleményben jelentette be: szivattyútelepe üzembe lépett, hogy Kirkukból ismét kőolajat szállítsanak a törökországi Ceyhanba, kezdetben napi 250 ezer hordós kapacitással.

Az új megállapodás értelmében Bagdad és az iraki Kurdisztán Regionális Kormányzata (KRG) közös bizottságot hoz létre az export újraindításának felügyeletére, az olajbevételek pedig a szövetségi költségvetésbe kerülnek. A felek biztonsági intézkedésekben is megállapodtak az olajmezők és az exportfolyamat védelmére.

Maszrúr Barzáni kurd miniszterelnök rendkívüli körülményekre hivatkozva jelentette be, hogy a régió a lehető leghamarabb lehetővé teszi a szállítások újraindítását, 

és további tárgyalásokat sürgetett a kereskedelmi korlátozások feloldásáról, valamint az olaj- és gázipari vállalatok működésének biztosításáról.

Kulcsfontosságú lépés Bagdad számára

Az export újraindítása kulcsfontosságú Irak számára, mivel költségvetési bevételeinek mintegy 90 százaléka származik az olajból. Az északi vezetéken keresztül napi 250-300 ezer hordónyi nyersolaj szállítható, ami azonban csak töredéke az ország normál, mintegy 3,5 millió hordós napi exportjának.

A termelés visszaesésének fő oka, hogy az iráni konfliktus miatt gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, amelyen a globális olajkereskedelem mintegy ötöde halad át. 

Irak déli mezőin a kitermelés mintegy 70 százalékkal esett vissza, napi 1,3 millió hordóra.

A Kirkuk és Ceyhan közötti olajvezeték újraindulása a globális olajpiacon természetesen nem jelent érdemi enyhülést, hiszen a kapacitása egyelőre mindössze napi 250 ezer hordó, de mindenképpen figyelemre méltó, mert az olajtermelés és -export mára összeomlott a Közel-Keleten – erről itt olvashat bővebben.

 

