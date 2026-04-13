Fantasztikus innováció a Roszatomtól – ez Paks II.-nél is mindent megváltoztat

Sikerrel zárult az új, balesetmentes nukleáris üzemanyag ötéves tesztüzeme Rosztovban – derült ki a Roszatom közleményéből. A MOX-üzemanyag balesetálló változatát a zárt nukleáris üzemanyagciklus-technológiához fejlesztették ki. A projekt jelentőségét az adja, hogy Oroszországban első alkalommal kezdett működni egy kereskedelmi üzemben termelő nagy teljesítményű reaktor ezzel az üzemanyaggal – húzza alá az Origo cikke.

Igazi áttörés a Roszatom innovációja

A stratégiai cél, hogy ne csak az innovatív gyors neutronos reaktorokat, hanem a ma működő hagyományos, könnyűvizes termikus neuronos reaktorokat is integrálni tudják a jövőben a zárt üzemanyagciklusba – írja a Magyar Építők.

Mivel a MOX-üzemanyag balesetálló változata az épülő Paks II. atomerőmű számára is alkalmas, így a magyar erőmű is részese lehet a jövőben az üzemanyagciklus zárásának: tehát olyan üzemanyagot is használhat, amelyet a kiégett nukleáris üzemanyag, például a Paksi Atomerőmű üzemanyagának majdani újrafeldolgozásával állítanak elő.

A Roszatom első kevert urán–plutónium üzemanyaga a VVER reaktorokhoz kifejlesztett REMIX üzemanyag volt (az angol „regenerált keverék” szóból).

A MOX üzemanyag használata a VVER reaktorokban teljesen új lehetőségeket nyit meg.

Az üzemanyag plutóniumtartalma ugyanis többszöröse a REMIX üzemanyagénak, és dúsított urán helyett szegényített uránt tartalmaz.

Mindez lehetővé teszi az üzemanyag-gyártási költségek optimalizálását, a regenerált hasadóanyagok rugalmasabb felhasználását és a világon felhalmozott szegényített uránkészletek hasznosítását.