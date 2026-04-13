Fantasztikus innováció a Roszatomtól – ez Paks II.-nél is mindent megváltoztat

Sikeresen zárult annak az új technológiának a tesztje a Roszatomnál, amelynek köszönhetően jelentős mértékben csökkenthető az atomerőművek uránszükséglete, és lehetővé válik a kiégett nukleáris üzemanyag újrahasznosítása is.
2026.04.13, 11:20
Frissítve: 2026.04.13, 11:28

Sikerrel zárult az új, balesetmentes nukleáris üzemanyag ötéves tesztüzeme Rosztovban – derült ki a Roszatom közleményéből. A MOX-üzemanyag balesetálló változatát a zárt nukleáris üzemanyagciklus-technológiához fejlesztették ki. A projekt jelentőségét az adja, hogy Oroszországban első alkalommal kezdett működni egy kereskedelmi üzemben termelő nagy teljesítményű reaktor ezzel az üzemanyaggal – húzza alá az Origo cikke.

Sikeresen tesztelt egy új nukleáris üzemanyagot a Roszatom / Fotó: MVM

Igazi áttörés a Roszatom innovációja

A stratégiai cél, hogy ne csak az innovatív gyors neutronos reaktorokat, hanem a ma működő hagyományos, könnyűvizes termikus neuronos reaktorokat is integrálni tudják a jövőben a zárt üzemanyagciklusba – írja a Magyar Építők.

Mivel a MOX-üzemanyag balesetálló változata az épülő Paks II. atomerőmű számára is alkalmas, így a magyar erőmű is részese lehet a jövőben az üzemanyagciklus zárásának: tehát olyan üzemanyagot is használhat, amelyet a kiégett nukleáris üzemanyag, például a Paksi Atomerőmű üzemanyagának majdani újrafeldolgozásával állítanak elő.

A Roszatom első kevert urán–plutónium üzemanyaga a VVER reaktorokhoz kifejlesztett REMIX üzemanyag volt (az angol „regenerált keverék” szóból). 

A MOX üzemanyag használata a VVER reaktorokban teljesen új lehetőségeket nyit meg.

Az üzemanyag plutóniumtartalma ugyanis többszöröse a REMIX üzemanyagénak, és dúsított urán helyett szegényített uránt tartalmaz.

Mindez lehetővé teszi az üzemanyag-gyártási költségek optimalizálását, a regenerált hasadóanyagok rugalmasabb felhasználását és a világon felhalmozott szegényített uránkészletek hasznosítását. További részteleteket ide kattintva olvashat az új nukleáris üzemanyagról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
