Ahogy folytatódik az Ukrajna elleni orosz invázió, egyre több globális vállalat függeszti fel tevékenységét vagy vonul ki az orosz piacról, sokan – például az Apple, a Microsoft, az Ikea vagy a Nike – már a háború első napjaiban bejelentették a kivonulásukat. A luxuscégeket ugyanakkor számos kritika is érte amiatt, hogy nem reagáltak kellő gyorsasággal az eseményekre, de végül léptek a nagy divatházak is. Ismert luxusmárkák, többek között a Chanel, a Louis Vuitton, a Gucci, a Hermes, a Prada és a Burberry is bejelentette, hogy ideiglenesen kivonulnak Oroszországból. Giorgio Armani a divatiparban az elsők között reagált a háború hírére, az orosz invázió kezdete után pár nappal tartott divatbemutatóját a milánói divathéten zene nélkül rendezte meg. „A divat világában, ahol általában hangzavar uralkodik, a csönd hangosabb lehet minden szónál” – írta a Vogue a divatbemutatóról.

Fotó: Sputnik via AFP

Március elsején a Vogue ukrajnai kiadásának Instagram-posztja arra szólította fel a divatipar szereplőit, hogy azonnal szakítsanak meg minden együttműködést Oroszországgal, a háború elleni tiltakozásuk jeleként. A svájci székhelyű Richemont – a Cartier és a Van Cleef & Arpels márka tulajdonosa – március harmadikán jelentette be, hogy felfüggesztette tevékenységét az orosz piacon. A Prada március 6-án közölte a LinkedInen, hogy minden tevékenységét felfüggeszti Oroszországban, ám aggódnak az ott dolgozó kollegáikért, és továbbra is támogatják őket. A Chanel divatház szintén a LinkedInen jelentette be, hogy bezárja összes oroszországi üzletét, felfüggeszti e-kereskedelmi tevékenységét és szállításait az országba. A Hermes március negyedike óta tartja zárva oroszországi üzleteit. A Kering divatház – ahova a Gucci márka is tartozik, amelynek 13 boltja van Oroszországban – szintén arról adott hírt, hogy bezárja összes üzletét az országban. A három bolttal jelen lévő Burberry márka március hatodikán jelezte: felfüggeszti tevékenységét, miután a szállításokat már korábban leállította Oroszországba. Az LVMH pedig mind a 124 üzletét bezárta.

Sorra hagyják el a nyugati multik az orosz piacot Disney, Nike, Volkswagen – csak néhány példa az Oroszországból távozó nyugati világcégek közül.

Aktív segítség is érkezik a luxuscégektől: az LVMH – ide tartozik többek között a Christian Dior, a Givenchy, a Louis Vuitton és a Tiffany is – közölte:

ötmillió eurós segélyadományt juttat el Ukrajnába a Nemzetközi Vöröskereszten keresztül, és ha szükséges, emeli a keretet a helyzet tükrében.

A Prada szintén pénzadománnyal segít az ENSZ menekültügyi intézményén keresztül, csakúgy, mint a Kering divatház.

A végén még ismét a Volga lesz a legnépszerűbb autó az oroszoknál Menekülnek az autógyártók Oroszországból.

Oroszország a globális luxuspiac 5 százalékát generálta a háború előtt, az iparág az utóbbi két évtizedben jókora növekedést tudhatott magáénak az országban – írja a Vogue Business. A Financial Times cikke azonban rámutat: bár az egyes divatcégek nem közöltek konkrét eladási számokat, elemzői becslések szerint Oroszország ennek ellenére nem tartozik a világ vezető luxuspiacai közé. Az LVMH, a Hermes, a Kering és a Burberry bevételeinek kevesebb mint 1 százalékát szerzi meg az orosz piacon – és ebbe beletartozik az oroszok külföldi vásárlása is. A Richemont esetében pedig, amely nagyobb súllyal van jelen az ékszerpiacon, az orosz vásárlókra az eladások nagyjából 2 százaléka esik. Az orosz luxuspiac tehát marginális az amerikaival vagy a kínaival összehasonlítva – vonja le a konklúziót a Financial Times. A Jefferies egyik elemzője arra mutat rá, hogy az évi kilencmilliárd dolláros piac a kínainak mindössze a 6, az amerikainak a 14 százaléka.