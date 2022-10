Lettország erőszakosan szorította vissza a migránsokat Fehéroroszországba, voltak, akiket meg is kínoztak – állítja az Amnesty International jogvédő szervezet. Jelentésük szerint a fehérorosz határon átjutni próbáló embereket a határ menti lett hatóságok megverték és megalázták, miközben feltartóztatták őket – írta meg a BBC.

A lett kormány tagadja, hogy tisztviselői erőszakot alkalmaztak volna. Azt állítja, hogy

minden intézkedésükre az illegális határátkelések megakadályozása miatt volt szükség.

Lettországban tavaly szükségállapotot hirdettek, ami lehetőséget adott arra, hogy négy határ menti területen felfüggesszék a menedékkérési jogot.

A lett kormány állítása szerint a szükségállapot alatt hozott intézkedéseik keretében az úgynevezett visszaszorítások megengedettek még akkor is, ha esetleg az uniós jogba ütköznének.

A szükségállapotot pontosan azért vezették be az országban, hogy megállíthassák a Fehéroroszország felől érkező illegális határátlépőket. A rendkívüli jogrend jelenleg is érvényben van.

Az Amnesty International jelentése részletesen felsorolja, hogy milyen állítólagos visszaélések történtek a határ mentén. Önkényes fogva tartásról, rossz bánásmódról, egészségtelen körülményekről és

még kínzásokról is szó esik a jelentésben.

A dokumentumban idéznek egy Zaki nevű iraki férfit, aki azt állította, hogy három hónap alatt több mint 150 alkalommal lökdösték oda-vissza a határon, volt olyan, hogy akár napi nyolcszor is. Egy másik férfi, Adil arról számolt be, hogy társaival kénytelenek voltak egy erdőben, a fagyott földön aludni.

Sokszor tüzet gyújtottunk, hogy felmelegedjünk és, hogy távol tartsuk a vadállatokat. Az erdőben farkasok és medvék is voltak, de a tűz távol tartotta őket. Így éltük túl, a lett hatóságokra nem számíthattunk. Az erdőben hagytak minket, és az időjárásnak megfelelő ruhát sem biztosítottak nekünk

– olvasható a jelentésben Adil beszámolója.

Az Amnesty arról számolt be, hogy a migránsokat, köztük gyerekeket is, önkényesen tartottak fogva a határ lett oldalán az erdőben, majd innen vitték vissza őket a fehérorosz oldalra. Sokakat megvertek, és állítólag sokkolókat is használtak a hatóságok. Volt, aki a durva bánásmód miatt inkább önként indult vissza a határ túloldalára.

A lett hatóságok intézkedéseinek semmi közük sincsen a határvédelemhez. Ezek az akciók nemzetközi és az uniós jog megsértésének minősülnek

– mondta Eve Geddie, az Amnesty Európai Intézmények Hivatalának igazgatója. Az Amnesty azt is kiemelte, hogy a lett hatóságok bánásmódja

a Fehéroroszországból érkező migránsokkal szemben éles ellentétben áll a több mint 35 ezer ukrajnai migránsnak menedéket nyújtó gyors mozgósítással.

Kristaps Eklons, Lettország belügyminisztere a jelentésben foglalt írásbeli válaszában megvédte a kormány határ menti intézkedéseit. Mint írta, a szükségállapotról szóló rendelet lényege, hogy az állam képes legyen biztosítani a belső biztonságát. Hozzátette, hogy nincs rá bizonyíték, hogy a lett hatóságok speciális eszközöke, fizikai erőt alkalmaztak volna a határsértők ellen.

Tavaly hatalmas migrációs nyomás nehezedett Lettországra, Lengyelországra és Litvániára. Fehéroroszországból nagy tömegek próbáltak bejutni az Európai Unió területére ezeken a határokon. Ekkor az unió azzal vádolta meg Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy országa szándékosan és szervezetten hordta a migránsokat az EU határára, megtorlásként a közösség szankciói miatt. Az unió a fehéroroszországi tüntetések erőszakos leverése után vezetett be intézkedéseket Minszk ellen.