A 2022-es magyarországi parlamenti választások eleve felfokozott hangulatban zajlottak, de az eredmény több szempontból óriási meglepetés lett. Egyrészt amiatt, hogy az előrejelzésekkel ellentétben a kormánypártok, a Fidesz és a KDNP sokkal simábban győzött és ismét kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben, amelynek értelmében Orbán Viktor miniszterelnök is folytathatta munkáját, illetve azért is, mert hiába volt összefogás az ellenzék részéről, bődületesen leszerepelt a Márki-Zay Péter vezette koalíció, amely odáig vezetett, hogy azóta szét is esett szinte az egész. A választásokról szóló egész napos tudósításunk a hatodik legolvasottabb magyar cikk lett a Világgazdaságon.

Orbán Viktor ünnepelte az újabb választási győzelmet Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az érdeklődés természetesen érthető volt, hiszen előzetesen szoros versenyre lehetett számítani. Azóta már több elemzés készült arról, hogy mi is történt április harmadikán, de

az ellenzék többi vezetője már akkor este megtalálta a bűnbakot Márki-Zay Péter személyében a leszereplésért.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azóta igen ritkán jutott szóhoz az országos politikában, és szinte biztosan kijelenthető, hogy már nem is nagyon rúghat labdába önkormányzatinál nagyobb szinten.

Ráadásul ott is kérdéses lehet a jövője, tekintve, hogy Lázár János fölényes győzelmet aratott felette Hódmezővásárhelyen. Az utóbbi időben csak és kizárólag a meglehetősen gyanús külföldi finanszírozások kapcsán kerül elő a neve.