Az ukrajnai háború Magyarországra is komoly hatással volt, és noha fegyverek csak távol ropognak, a kedvezőtlen hatásokat idehaza is meg lehet érezni. Rögtön az egyik első ilyen volt az orosz Sberbank csődje, majd végelszámolása, amely sokakat meglepett Magyarországon is. Az eset után joggal merült fel, hogy biztonságos-e a hazai bankrendszerben tartani a pénzünket. Az erről készült körkép a 10. legolvasottabb magyar vonatkozású cikk volt a Világgazdaságon.

Fotó: Ladóczki Balázs / Nógrád Megyei Hírlap

A Sberbank végelszámolása kapcsán tíz magyar hitelintézetet keresett meg lapunk, akkor mindegyik bizakodva tekintett a jövőbe, és a jóslatuk be is jött, hiszen egyelőre nem került sor újabb bankcsődre. A piacvezető OTP Banknál március elején azt írták,

Magyarországon semmilyen fennakadás nincs a forgalomban, és nem is számítanak ilyenre, az ügyfelek korlátlanul hozzáférnek a betétjeikhez, az ATM-ek folyamatos töltéséről gondoskodnak.

A Magyar Bankholding Zrt. is arról számolt be, hogy tagbankjai, a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarék Csoport működésére, üzleti tevékenységére és teljesítményére az orosz–ukrán konfliktus közvetlen hátrányos hatást nem gyakorol. Ugyanerről írt a CIB Bank, a K&H Bank, az Erste, az UniCredit és a Gránit Bank is.

A Raiffeisen Bankról akkoriban megalapozatlan információk terjedtek, de ezekből sem valósult meg semmi, a pénzintézet akkor rendőrségi feljelentést is tett.

