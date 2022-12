Talán a hullámvasút nem is a legjobb szó a forint euróval szembeni árfolyamának alakulására idén, hiszen inkább egy erőteljes hegymenetnek lehet nevezni a folyamatot. A január eleji, 363 forintos szintről ugyanis őszre soha nem látott rekordmagasságokra ugrott az euró jegyzése. Jól mutatja a téma érzékenységét, hogy már az első hatalmas ugrás, amelyet az ukrajnai háború okozta bizonytalanság váltott ki, nagyon érdekelte az olvasóinkat, de a 12. legolvasottabb magyar vonatkozású cikk mégis az lett a Világgazdaságban, amelyben arról írtunk, hogy a lehetséges béketárgyalások miatt nagy erősödésnek indult a hazai fizetőeszköz.

Fotó: Shutterstock

Március közepére csaknem két százalékot erősödött a forint az euróval szemben és egészen a háború előtti szintekre ugrott vissza, 382 fölötti szintekről egészen 375 alá vágtázott. Ezután persze, visszatekintve már tudjuk, hogy ez sem volt túl hosszú életű, hiszen áprilisban ugyan az euró gyengülése miatt gyengült a magyar deviza is, ami májusban is folytatódott.

Aztán az elhúzódó háború és a szankciók miatt végül őszre soha nem látott magasságokba ugrott a forint-euró árfolyam, amelyen az októberi német adatok sem segítettek.

Az év végére ugyanakkor kissé enyhült a helyzet, az árfolyam stabilizálásához pedig nagyban hozzájárult az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 18 százalékra emelte az egynapos betét kamatát, illetve arról is döntött az MNB, hogy az év végéig biztosítja az energiaimport kifizetéséhez szükséges deviza döntő részét. Noha ma gyengült kissé a hétfő estéhez képest, de így is tartja az euróval szemben a kicsivel 400 feletti szintet, amely a korábbi 420 feletti jegyzéshez képest már jóval biztatóbbnak tűnik.

Így mozgott idén az euró-forint árfolyam: