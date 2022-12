A fél világ felkapta a fejét arra a hírre, amikor májusban Oroszország bejelentette, hogy végleg levágja Finnországot az orosz elektromos vezetékekről. Az erről szóló cikkünk a második legolvasottabb külföldi vonatkozású hír lett a VG.hu-n 2022-ben.

Az orosz Inter RAO energiacég skandináv leányvállalata hajnalban állította le az áramellátást, miután a hivatalos közlés szerint a RAO Nordic nem tudta teljesíteni az esedékes kifizetést Oroszország felé az importált áramért cserébe.

Már akkor is lehetett tudni, hogy ennél jóval többről volt szó, pontosabban amiatt rágott be Moszkva, hogy Helsinki hivatalosan is jelezte: csatlakozni szeretne a NATO-hoz.

Ugyan ez azóta sem történt meg, de már egyre közelebb kerülnek a szövetséghez való belépéshez a finnek.

A vezetékről való levágás egyébként nem okozott nagyobb fennakadást, Finnország azóta is tudja pótolni az így kiesett energiát.