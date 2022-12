Noha Magyarország már nem vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, ennek ellenére kiemelten érdekli az embereket itthon is az esemény körüli felhajtás, különösen, ha a csalás is szóba kerül. A Világgazdaság negyedik legolvasottabb külföldi vonatkozású cikke volt ugyanis az a hír, amelyben arról számoltunk be, hogy Romániában is felháborodtak az idei csalás miatt.

A European Broadcasting Union ugyanis nem sokkal a rendezvény után nyilvánosságra hozta, hogy hat nemzeti zsűrit töröltek a 2022-es Eurovízióról, vagyis a szavazataikat nem vették figyelembe vagy átcsoportosították azokat.

A hat ország között szerepelt Románia is, amelynek zsűrijének beszámolója szerint ők a maximális pontszámot adták a Moldovai Köztársaságot képviselő Zdob şi Zdub együttesnek. A TVR román televízió vasárnap délután reagált a botrányra, és közölte, Románia képviselői „meglepve” tapasztalták, hogy a román zsűri szavazásának eredményét nem vették figyelembe a végső rangsor kiszámításánál.

Később előkerült egy felvétel is arról, hogyan reagált a román műsorvezető, amikor országának nem adtak szót, hogy bediktálják a zsűri pontszámát.

A románok szerint őket nem tájékoztatták semmiféle visszaélésről, és lehetőséget sem kaptak reagálni a felvetésekre. Sőt, állításuk szerint helyszíni tudósítójukat elhallgattatták, nem adtak neki esélyt, hogy élőben bejelentkezzen.