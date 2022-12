A közelmúltban indított szövetségi per szerint számos hírességet – köztük Jimmy Fallont, Gwyneth Paltrow-t és Madonnát is – csalással vádoltak meg a Bored Ape Yacht Club NFT-k reklámozásáért – írta a New York Post.

Madonna és Jimmy Fallon

Fotó: NBC / Getty Images

A felperesek csoportja azt állítja, hogy a hírességek úgy árulták az NFT-ket – amelyek értéke az elmúlt évben zuhant –, hogy nyilvánosságra hozták volna a mögöttük álló vállalatban, a Yuga Labsban elhelyezett befektetésüket.

A vállalat teljes üzleti modellje az A-listás hírességek alattomos marketing- és promóciós tevékenységén alapszik, akik magas fizetést kapnak (anélkül, hogy ezt nyilvánosságra hoznák) azért, hogy növeljék a Yuga-értékpapírok iránti keresletet

– áll az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán csütörtökön benyújtott panaszban.

A cikk szerint az ügyben érintett még Justin Bieber, Kevin Hart, Stephen Curry, Serena Williams és férje, a Reddit vezérigazgatója, Alexis Ohanian, Snoop Dogg, The Weeknd és DJ Khaled.

Az NFT-ket az ethereum blokkláncán hozzák létre, amely megváltoztathatatlan. Senki sem tudja módosítani egy NFT tulajdonjogát, vagy pontosan ugyanazt az NFT-t újra létrehozni. Az NFT tehát olyan, mint egy egyedi gyűjtőkártya egy örökké nyitott kirakatban, amelyet bárki megcsodálhat, de csak egy ember (vagy pontosabban egy kriptovaluta-tárca) birtokolhatja egy adott időpontban.

A kereset azt állítja, hogy Guy Oseary menedzser állt a legtöbb promóció mögött, a férfi híres embereket toborzott fizetés ellenében a MoonPay kriptocégen keresztül, amelybe ő is befektetett. Jimmy Fallon 2021 novemberében készített egy részt az NFT-kről az NBC The Tonight Show című műsorában, és elmondta a nézőknek, hogy

első Bored Ape Yacht Club NFT-jét a MoonPayen keresztül szerezte meg – anélkül, hogy elmondta volna, hogy részesedése van a MoonPayben.

A peranyagban az is szerepel, hogy az énekes, Justin Bieber megtévesztő módon azt állította, hogy 1,3 millió dollárért vásárolt egy NFT-t, amikor azt valójában promócióért cserébe ajándékozták neki. A Yuga Labs a közleménye szerint úgy véli, hogy a kereset alaptalan.