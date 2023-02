Az amerikai videojáték-szoftvereladások 2 százalékkal csökkentek tavaly decemberben az előző év azonos hónapjához képest. Tavaly 5 százalékkal zsugorodott a piac a 2021-essel összevetve az NPD Group szerint. A Sensor Tower elemzéséből az derült ki, hogy a mobiljátékokra – a videójáték-ipar legnagyobb és leggyorsabban növekvő szegmensére – fordított fogyasztói kiadások 12 százalékkal csökkentek az elmúlt negyedévben az egy évvel korábbihoz képest.

Fotó: Shutterstock

A kiadók erre úgy reagálnak, hogy megváltoztatják prioritásaikat, és lefaragják a költségeket.

Például az Ubisoft három, eddig be nem jelentett játékot törölt, míg az eddig is halogatott Skull and Bones megjelenését elhalasztották 2024-re. Tavaly négy projektet kaszált el, ezzel a vállalat 215 millió dollárral csökkenti a költségeket. Az Electronic Arts március elejéről április végére csúsztatta a Star Wars Jedi: Survivor indulását, törölte az Apex Legends és a Battlefield mobilos változatát, valamint egy meg nem nevezett projektet – valószínűleg egy Titanfall játékot – is törölt.

A Take-Two 50 millió dolláros költségcsökkentő programot jelentett be, játékfejlesztőket, mérnököket és más munkavállalókat bocsát el. Ehhez kapcsolódik, hogy a gaming területén próbálkozó tech óriások is kivonulnak az ágazatból. A Google tavaly év végén megszüntette a Stadia nevű játékstreaming szolgáltatását, míg a Facebook anyavállalata, a Meta Platforms közölte: leállítja az Echo VR nevű játékot. – írja a The Wall Street Journal.

Fotó: Shutterstock

Az NPD, a Sensor Tower és más iparági megfigyelők adatai szerint a fogyasztók még mindig többet költenek játékokra, mint a világjárvány előtt. Az elemzők azonban azt is megállapították, hogy járványvédelmi intézkedések után a normális élethez való visszatérés a magas inflációval párosulva sok kiadó nyereségét csökkentette. Az eladásokat tovább rontotta, hogy a játékok átlagára az elmúlt években emelkedett, így az emberek kevesebbet tudnak vásárolni. A szakértők úgy vélik, hogy a játékosok több pénzt fektetnek a jól bevált kasszasikerekbe, emiatt a vállalatok is ezekre fognak koncentrálni, s

az innovációk és az újszerű megoldások a kisebb cégektől származhatnak a jövőben.

Akadnak kivételek is: például a Roblox – egy online platform, amely lehetővé teszi a felhasználóinak, hogy saját játékokat készítsenek, és kipróbálják egymásét – a becsléseket felülmúló, kiemelkedően jó eredményekről számolt be. A vállalat ezt azzal magyarázta, hogy korábban a gyerekek körében volt népszerű, de az utóbbi időben minden korosztály felé nyitottak. Ennek ellenére 25-30 százalékkal tervezik csökkenteni a kiadásokat, vagyis kirúgások jöhetnek a cégnél.

Az Activision Blizzard szintén a várakozásokat meghaladó, rekordnyereségről és -bevételről számolt be. Viszont a vállalat jövője bizonytalan, ugyanis tavaly januárban több tízmilliárd dollárért felvásárolta a Microsoft, de az üzletet a trösztellenes eljárások miatt még nem sikerült lezárni. A brit versenyhatóság április végén hoz végleges döntést, előzetes jelentésében azonban megállapította, hogy az ügylet létrejötte fékezné a versenyt a brit videójáték-piacon. Az EU versenyjogi hatósága is hasonlóan fogalmazott, a Microsoft holnap tárgyal az unió illetékeseivel, hogy eloszlassa az aggályokat. Végleges döntés ebben az esetben is tavasszal várható.

Közben az Egyesült Államokban is vizsgálják az akvizíciót, az ottani felügyelet szintén a verseny korlátozástól tart. Szaúd-Arábia, Szerbia, Chile és Brazília időközben engedélyt adott a felvásárlásra, bár ez aligha vigasztalhatja a vállalatot. A Microsoft mindenesetre felajánlotta a riválisainak, hogy az üzlet után minden platformon elérhető marad a Call of Duty és az Activision Blizzard minden játéka. Az még kérdés, hogy ennyi elég lesz-e a riválisoknak és a hatóságoknak.