Az Oscar-díj-átadók évtizedek óta a csillogásról, a látványos show-król és az elképesztő pénzszórásról szólnak, azonban a nézettségük egy évtizede folyamatosan csökken. Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia idei díjátadóját március 12-én rendezik, és 23 kategóriában osztanak ki díjakat.

Bármilyen neveket is jelentenek be a 95. Oscar-díj-átadón, egy dolog garantált, hogy még a vesztesek is pazar Oscar-ajándékcsomagokkal térhetnek haza.

Fotó: Getty Images

A Los Angeles-i székhelyű Distinctive Assets marketingcég 2002 óta osztja szét a gyakran hat számjegyű értékű Mindenki Nyer nevű ajándékcsomagjait a négy fő színészi kategória, valamint a legjobb rendező Oscar-jelöltjei között.

A cég alapítója, Lash Fary először 2000-ben kezdett el jövedelmező nyaralásokat, ékszereket és egyéb csecsebecséket ajándékozni a Grammy-gálákon – ahol még mindig az ő cége a hivatalos ajándékozó –, majd pár évvel később ellepte az Oscar-díj-átadót is a csomagjával.

Megkérdeztük magunktól: hogyan lehetünk részesei ennek anélkül, hogy bármit is kezdenénk az akadémiával? Ezért jött az ötlet, hogy a legjobb jelölteket ajándékozzuk meg

– nyilatkozta Fary. „Ily módon, ha veszítenek, megkapják ezt a fantasztikus vigaszdíjat. És ha nyernek, az ajándék már csak hab a tortán” – tette hozzá.

A Forbes cikke szerint az elmúlt két évtizedben több Oscar-ajándéktól is hangos volt sajtó, például amikor kiderült, hogy egy antarktiszi körutazás vagy egy egész évre szóló Audi-bérlés is megtalálható volt a csomagok között.

Egy-egy ajándék értéke általában 4 ezer (1,4 millió forint) és 35 ezer dollár (12,6 millió forint) között mozog, ezek kerülnek be ömlesztve a díjátadó ajándékcsomagjába.

A Super Bowl-reklámokhoz hasonlóan az Oscar-díj ajándékcsomagjába való bekerülés kockázatokkal jár, de a márkák azt remélik, hogy az kifizetődő lesz egy híresség reprezentálásával. Történt már ilyen: 2013-ban Amy Adamst egy ajándék Strong Is The New Skinny ingben fotózták le, és a korábbi jelöltek, köztük Viola Davis és Mark Ruffalo is megosztottak fotókat az ajándékutazásaikról az Instagramon. Egyesek visszatérő vásárlók is lettek: Ron Howard rendező fia a Connecticut állambeli Winvian Farmon tartotta az esküvőjét, miután a hollywoodi sztár ajándékként hosszabb időt tölthetett el ott.

Fotó: Getty Images

Az idei ajándékok értéke becslések szerint 126 ezer dollár (45,4 millió forint),

ami 10 százalékos értékcsökkenés a tavalyi évhez képest, és közel a fele a 2020-as 225 ezer dollárhoz (közel 81 millió forint) képest, amely

több mint 300-szor ér többet, mint a 24 karátos, aranyozott Oscar-díj, amelynek az értéke körülbelül 400 dollár (közel 144 ezer forint).

A 2023-as díjátadón a szerencsések a plasztikai sebészettől a üveg kókuszvízig bezárólag válogathatnak az ajándékok közül, innen is látszik, hogy bár az ajándékcsomag vagy ajándéktáska fogalma régóta elterjedt elnevezés a díjátadókon,

évente annyi ajándék érkezik, hogy több bőröndre van szükség a sztároknak ahhoz, hogy az összeset hazaszállítsák.

Az idei válogatás tartalmaz egy 40 ezer dolláros (14,4 millió forintos) kiruccanást egy 10 hektáros, The Lifestyle, azaz Életmód nevű kanadai birtokra, valamint egy hároméjszakás tartózkodást egy felújított olasz világítótoronyban, amelynek az értéke éjszakánként 9 ezer dollár (3,2 millió forint). Az ajándékokkal foglalkozó cég vezetője azt is elmondta, hogy

a csomag egy 25 ezer dolláros (9 millió forintos) lakásfelújítást is tartalmaz, de része egy 41 ezer dollár (közel 15 millió forint) értékű fiatalító eljárás is.

Azonban nem minden ajándék luxuskategóriás: a legolcsóbbak közé tartozik egy 13,56 dolláros (körülbelül 5 ezer forint) Clif Thins-termékcsalád és egy 18 dolláros (körülbelül 6500 forint) japán kenyér a Ginza Nishikawától. Fary elmondása szerint az idei válogatással az volt a céljuk, hogy mindenki találhasson magának ideális ajándékot, miközben a legkülönfélébb márkákat választották ki.

Természetesen a jelölteknek nem kötelező átvenniük az ajándékokat, és általában vannak is olyan sztárok, akik visszautasítják a csomagokat. Tavaly ilyen volt Denzel Washington, míg JK Simmons egy jótékonysági aukcióra ajánlotta fel az ajándékcsomagját.

A törvény szerint bármilyen ajándékot is elfogadnak a hírességek, az adóköteles, mert a legtöbb ajándéktól eltérően ezeket az ajándéktáskákat bevételi forrásnak tekintik az Egyesült Államokban.

A filmakadémia 2006-ban egy időre leállította az ajándékcsomagok osztogatását, miután a pénzügyminisztérium adóhatósága (IRS) nyomozást indított, amelyből kiderült, hogy éveken át nem fizettek adót az ajándékok után. „Valljuk be, ha Cate Blanchett befizeti az adót egy 5000 dolláros ajándék után, az még mindig nagyon jó üzlet” – fogalmazott Lash Fary.

Az itthoni nézők is élőben követhetik az Oscar-gálát, magyar idő szerint hétfő hajnalban a Disney+-on. A vörös szőnyeges bevonulás közvetítése március 12-én 23.30-kor kezdődik, a ceremónia pedig március 13-án 1 órakor startol.

Az Oscaron is kitört az orosz–ukrán háború Egy orosz és egy ukrán dokumentumfilm is szerepel az Oscar-díjra esélyesek között, de az orosz–ukrán háború nem hozott megbékélést a művészvilágban sem.

Címlapkép: MTI/EPA/Caroline Brahman