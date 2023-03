Új sorozatot készített a világhírű Sir David Attenborough. A természettudós évtizedek óta az ismeretterjesztő műsorok megbízható alakja, aki forgatott már Pápua Új-Guineától kezdve Csernobilon át egészen Kenyáig. A 96 éves Attenborough legújabb sorozatát hazájában, Nagy-Britanniában és Írországban készítette.

A sorozat mérföldkőnek számíthat majd a brit természetfilmek között, többek között azért is, mivel

ez lehet Attenborough utolsó szereplése.

A széria a BBC One csatorna berkeiben készült, ötrészes lett és Wild Isles, azaz Vad szigetek címen fut majd. A premier ezen a héten vasárnap, március 12-én lesz – írta meg a Irish Times.

Attenborough utoljára 4 évvel ezelőtt forgatott filmet, akkor a Green Planet című alkotáson dolgozott. Családja szerint a tudós nem vonul vissza, viszont nem tervez többé filmekben szerepelni, illetve a nemzetközi utazgatással is felhagy. Képviselői ehhez hozzátették, hogy a tudósnak számos projektje van készülőben, amikor ugyan már nem természetfilmek lesznek, de Attenborough így is aktív marad.

A műsor producerei elmondták, hogy Attenborough azonnal rábólintott a Wild Isles műsorra, amikor megkeresték az ötlettel.

Úgy éreztük, életkora miatt egyedi perspektívája van arról, hogyan változott meg a brit vidék élete során

– mondta a sorozat egyik producere, Alastair Fothergill, aki 35 éve dolgozik Attenborough-val. Hozzátette, hogy minden epizódot a tudós vezet fel, illetve a lezárást is rendszeresen ő mondja el. A producer szerint a záró gondolatok minden esetben nagyon erőteljes mondanivalóval bírnak a brit szigetekről és arról, hogy az ember, hogyan élhet együtt a természettel.

Alastair Fothergill arról is mesélt, hogy Attenborough nagyon jól szórakozott a forgatási napokon. Felemlegette azt is, hogy tavaly nyáron két alkalommal is forgattak a Wales nyugati partjainál lévő Skomer szigeten, ahol a lundákat figyelték meg. A producer visszaemlékezett arra, hogy a stábtagoknak egy 67 fokos meredek lépcsőn kellett rendszeresen felkaptatniuk a forgatási helyszínekig, ez pedig szinte mindenkinek nagy kihívást jelentett a nehéz felszerelésekkel. Kivéve Attenborough-nak, aki a korát meghazudtoló lendülettel birkózott meg a lépcsősorral.

Emellett forgattak még, többek között egy dorseti szénás réten, illetve a délnyugat-londoni Richmond Parkban is. Attenborough a műsorvezetés mellett a forgatókönyv elkészítésében is részt vett.

A sorozatban számos új filmes technikát is felhasználtak.

Például vannak felvételek, ahol modern hőkamerákkal filmezték éjszaka a seregélyeket, de drónokat is bevetettek egyes jelenetek rögzítéséhez.

Nick Gates, a sorozat másik producere szerint David Attenborough jelenléte a forgatásokon nagyon fontos volt az egész stáb számára. Hozzátette, hogy a forgatásokon rendkívül óvatosak voltak és mindent megtettek, hogy a lehető legkényelmesebb körülményeket biztosítsák az idős professzornak.

Vigyáztunk rá, de azt kell mondanom, hogy felesleges aggódni érte. Minden forgatási napot végig mosolygott és látszott rajta, hogy nagyon élvezi, hogy a terepen lehet

– mondta Nick Gates. A producer szerint a nézőket lenyűgözi majd az Open University, az Royal Society for the Protection of Birds és a WWF koprodukciójában készült természetfilm-sorozat. A készítők bíznak benne, hogy az alkotással elősegíthetik a brit szigetek védelmét. Emellett azt is remélik, hogy a brit tájak bemutatása fellendíti az országon belül a turizmust az eddig kevésbé frekventált területeken.

Nagy-Britannia és Írország környezete eddig nem volt ilyen alaposan bemutatva. A természet itt helyenként sérült, máshol pedig fenyegetett, de még itt van velünk és vigyáznunk kell rá

– mondták a producerek.

David Attenborough életének egyik legjelentősebb alkotásáról lehet szó, hiszen egyrészt saját hazájáról beszélhet, másrészt hosszú évtizedek tapasztalatait használta fel az epizódokhoz. Ráadásul az idős tudós nem valószínű, hogy ismét ilyen kaliberű forgatásba vágná a fejszéjét.