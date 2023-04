A legnagyobb fesztiválokon világszerte több tízezer ember gyűlik össze, hogy együtt szórakozzanak a leghíresebb előadókat nézve, és együtt élvezzék a nyár legnagyobb bulijait. Ekkora eseményeken sajnos nem lehet százszázalékosan elkerülni, hogy a veszélyforrások felüssék a fejüket, de a vendégek kis odafigyeléssel elkerülhetik a bajt, ami tönkreteheti a nyár legjobb pillanatait.

Dr. Zacher Gábor toxikológus és Molnár István Jenő jogász és bűnmegelőzési szakértő a Balaton Sound Safety First programjának nagykövete. A programot már ötödik éve szervezi meg a fesztivál annak érdekében, hogy minimalizálhassák a problémákat bulizás közben.

Molnár István Jenő elmondta, hogy a legtöbb testi épséget fenyegető veszély kommunikációval könnyen elkerülhető. A fesztiválokon adrenalintól fűtötten, néhány ital után mindenki hevesebben reagál a külső hatásokra, legyen az egy felcsendülő sláger vagy egy véletlen lábra taposás a színpad előtt. A bűnmegelőzési szakértő javaslata, hogy

konfliktushelyzetben mindenki törekedjen a toleranciára és a barátságos hozzáállásra.

Sokszor egy-egy keresetlen szó élét könnyű elvenni a megfelelő hozzáállással, aminek a vége egy verekedés helyett akár egy új barátság is lehet. A vagyontárgyainkra a leginkább úgy vigyázhatunk, ha semmi feleslegeset nem viszünk magunkkal az érintett napokon, például egy laptop, táblagép vagy fényképezőgép sokszor felesleges plusz lehet a sátorban. Azonban ha mégis szükségünk van ezekre az eszközökre, készítsünk pontos listát mindenről, amit magunkkal viszünk. Molnár István Jenő elmondta, hogy ha beüt a baj, és valakinek kirabolják a sátrát, a rendőrség sokkal gyorsabban és hatékonyabban tud intézkedni, ha tudja, hogy mit is kell keresnie. Egy drága műszaki cikknek akár a gyári számát is felírhatjuk, így nagyobb valószínűséggel akad fenn a rendőrség hálóján.

A fesztiválok másik veszélyforrása lehet a tudatmódosító szer. Zacher Gábor szerint a legfontosabb a mértékletesség és az, hogy tudjunk nemet mondani. Kiemelte, hogy a nyári hőségben érdemes kerülni a tömény italokat, illetve az alacsonyabb alkoholtartalmú italoknál is érdemes hamar megállni, hogy ne egy padon vagy a sátorban aludva kelljen eltölteni a fesztivál estéit. Emellett a kábítószerek előfordulása is gyakori lehet, ilyenkor is tudni kell nemet mondani.

Ha valaki akarva vagy akaratlanul mégis fogyaszt ilyen szert, mindenképpen szakértőhöz kell fordulnia.

A fesztiválokon felszerelt egészségügyi személyzet van jelen, akik tudják, mit kell tenni bizonyos tünetek esetén. Az orvosi titoktartás miatt a páciensnek nem kell tartania attól, hogy a fogyasztás miatt esetleg eljárás indul ellene, de ha a zsebeiből kerül elő kábítószer, az már a rendőrségre is tartozik.

A toxikológus szerint fontos tudni nemet mondani ilyenkor, és amikor ismerősünk, barátunk kerül bajba, ne hagyjuk magára, és segítsünk neki.

Dr. Zacher Gáborral és Molnár István Jenővel a VG Podcastban beszélgettünk a fesztiválozás során felmerülő veszélyekről, megelőzésükről, elkerülésükről és arról, hogy mit kell tenni, amikor beüt a baj. A teljes beszélgetést itt meghallgathatják: