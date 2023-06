Az emberi hajnál is vékonyabb napelemet fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (Massachusetts Institute of Technology, MIT) tudósai, amelyek bármilyen felületre rögzíthetők. Például hajók oldalára lehet laminálni, amelyek így a tengeren is áramot termelnek. Az ultravékony napelemeket sátrakra és ponyvákra is lehet telepíteni, ez főleg a katasztrófaelhárítási műveletek során lenne hasznos, vagy éppen drónok szárnyára ragasztani, hogy így növeljék hatótávolságukat.

Fotó: MIT

Bár a cellák a hagyományos szilíciumpanelekhez képest csak feleannyi energiát tudnak egységnyi területre vetítve előállítani, kilogrammonként 18-szor több energiát tudnak termelni – írja a TCD. Az előállítása olyan egyszerű, mintha újságot nyomtatnának: az MIT tudósai először félvezető tintával nyomtattak áramköröket, majd azokat szitanyomással helyezték egy papírvékony anyagra. Az utolsó fázis a Dyneema Composite Fabric (DCF) nevű szövet felvitele, amely megvédi a napelemet a szakadástól.

A pehelykönnyű DCF 15-ször erősebb, mint az acél, és 40 százalékkal erősebb a golyóálló mellények leggyakoribb anyagánál, a kevlárnál. A szabadon hajlítható és tekerhető, de mégis tartós és kis méretű napelem bárhol energiát termel. A tudósok célja az új találmánnyal, hogy a napenergiát hozzáférhetőbbé és hordozhatóbbá tegyék, így ott is felhasználható lenne, ahol a hagyományos napelemeket nem lehet vagy nehézkes telepíteni. A technológia nagyban növelhetné a napenergia terjedését, de akad egy megoldásra váró probléma is.

A forradalmi napelemeket ugyanis nem védi réteg a környezeti hatásoktól. A hagyományos napelemeknél ezt szerepet az üveg tölti be, ez viszont meghiúsítaná a rugalmasságot. A kutatók most olyan vékony csomagolási megoldással kísérleteznek, amely lehetővé tenné, hogy ezek a napelemek kiállják az időjárás és az idő próbáját, miközben nem rontanák az energiatermelés hatékonyságát sem. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Kína már eddig is élen járt a megújuló energiaforrások kiaknázásában, de idén még jobban felpörgeti a napelemparkok telepítését.