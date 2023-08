„Nyári nagyinterjú egy igazi nagyvaddal” – így kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a legfrissebb posztját, amely szerint

két év után ismét Tucker Carlson kamerája elé ült.

A Fox News egykori műsorvezetője 2021-ben dokumentumfilmet forgatott Magyarországról, egy egész héten keresztül Budapestről jelentkezett be a Fox News csatornán, és interjút csinált a magyar kormányfővel a Karmelita kolostorban. Akkor a miniszterelnök beszélt az illegális bevándorlásról, az európai politikáról és a magyar–amerikai kapcsolatokról. Akkor azt mondta, hogy a magyar kormány nem akarja lerombolni a kétoldalú kapcsolatokat az Egyesült Államok és Magyarország között, amelyek „alapvetően nagyon jók”.

A politikát leszámítva minden rendben van. Akkor van probléma, amikor a liberálisok vannak kormányon Washingtonban

– fejtette ki korábban Orbán Viktor.

Az egykori tévés feltűnt a Nemzeti Atlétikai Központban is, sőt itt-tartózkodása alatt interjút csinált Aleksandar Vucic szerb elnökkel is, kedd este pedig az MCC Feszt After nevű rendezvényén lép fel a Millenárison.

Tucker Carlson az egyik legnépszerűbb műsorvezető volt a republikánusokhoz közel álló tévében,

átlagosan több mint hárommillió nézőt ültetett esténként a képernyők elé, azonban a műsorai eltántorították a hirdetőket.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a sztárműsorvezető elbocsátása néhány nappal azután történt, hogy a Fox News anyavállalata 787,5 millió dollárban megegyezett a Dominion Voting Systems rágalmazási perében. A csatorna a 2020-as elnökválasztást követően több műsorában – többek között Tucker Carlson műsora is – megkérdőjelezte a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is.