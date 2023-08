A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Mandiner közös szervezésében megvalósuló MCC Feszt After Tucker Carlsont látja vendégül augusztus 22-én a Millenárison. A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes, a beszélgetéseket magyar szinkrontolmácsolással követhetik figyelemmel.

Fotó: AFP

Az idei MCC Feszten 47 ezer átogató fordult meg. A rendezvény 250 előadónak, 120-nál is több szakmai programnak, mintegy 50 zenei eseménynek és 100 kiállítónak adott helyet. Az MCC Feszt After is panelbeszélgetésekkel és kulturális műsorral várja az érdeklődőket. A 2021-es esztergomi fesztiválon tartott teltházas előadása után ismét hazánkba látogat Tucker Carlson, aki a Time szerint az Egyesült Államok legbefolyásosabb konzervatív gondolkodója.

A Fox Newstól azonnali hatállyal elküldött Carlson – aki jelentős beételeket produkált a tévétársaságnak – most a X közösségi oldalon (korábbi nevén a Twitteren) indított új műsort. Carlson az egyik legnépszerűbb műsorvezető volt a republikánusokhoz közel álló tévén,

átlagosan több mint hárommillió nézőt ültetett esténként a képernyők elé, azonban a műsorai eltántorították a hirdetőket,

A Világgazdaság korábban megírta, hogy a műsorvezető elbocsátása néhány nappal azután történt, hogy a Fox News anyavállalata 787,5 millió dollárban megegyezett a Dominion Voting Systems rágalmazási perében. A tévétársaság a 2020-as elnökválasztást követően több műsorában – többek között Tucker Carlson műsora is – megkérdőjelezte a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben.