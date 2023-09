A közelmúltban elterjedt egy videó, amely a luxusáról ismertté vált Beverly Hillsben bezárt, korábban közkedvelt üzleteket dokumentált. Ilyen bezárt egység, például az egykori ikonikus Barneys üzlet, a Brooks Brothers ruhaüzlet, az All Saints és a felsőkategóriás női divatbutik, az Escada is, amely az elmúlt években jelentett csődöt. A bezárt üzletek között olyan kiskereskedelmi egységek is vannak, mint a Rite Aid és a Chipotle, sőt még a népszerű SoulCycle fitneszcég is lehúzta a rolót a Wilshire Boulevardon, így az egykor felkapott negyed szinte teljesen elvesztette a vonzerejét.

A bezárásoknak az okai eltérőek: sok márka főleg online értékesíti a termékeit, azonban a gazdasági visszaesés a legtöbb céget is negatívan érintette, de különösen a luxustermékek forgalmazóit. A Daily Mail cikke szerint a Wilshire Boulevardot szegélyező üzletek egykor népszerű helyek voltak a turisták és a hírességek körében is, ahol gyakorta a sztárokat lefényképezhették a paparazzik.

Fotó: Alexander Weickart

A Beverly Hills-i és általában a Los Angeles-i vállalkozásoknak mára az egyértelműen megnövekedett bűnelkövetésekkel is szembe kell nézniük.

A múlt hónapban döbbenten nézték végig az emberek azt az esetet, amikor körülbelül

egy harmincfős banda feldúlt egy Yves Saint Laurent üzletet egy előkelő kaliforniai bevásárlóközpontban. A bűnözők akkor körülbelül 300 ezer dollárnyi (105 millió forint) értéket vittek el.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról a másik estről, amikor közel ötvenfős társaság kapucniban és maszkban bevonultak a Topanga nevű bevásárlóközpontba, és kirabolták a Nordstrom üzletlánc egyik boltját.

A fosztogatók 60 ezer (20 millió forint) és 100 ezer dollár (35 millió forint) közötti értékben rabolták ki az üzletet, majd több autóval elmenekültek a helyszínről.

A rablásokkal kapcsolatban a nyomozások még folyamatban vannak, mivel Kaliforniában egyre több rablás történik, miután az államban csökkentették a 950 dollárnál (körülbelül 339 ezer forint) kisebb értékű tárgyak eltulajdonításáért kiszabott büntetés mértékét. Az elítéltek elméletileg hat hónapot kaphatnak a megyei börtönökben, de a legtöbb esetben nem jutnak el addig, hogy vádat emeljenek az elkövetőkkel szemben. A kaliforniai törvényhozás májusban olyan jogszabályt is elfogadott, amely megakadályozza, hogy az alkalmazottak szembe szálljanak a bűnelkövetőkkel. A szabályozás támogatói azt mondják, hogy így a személyzet tagjai biztonságban maradhatnak, de a vállalkozások és az alkalmazottak szerint a lépés csak felbátorítja a tolvajokat.

A luxus boltok kifosztása, majd az ellopott áruk értékesítése a feketepiacon viszonylag általánossá vált a koronavírus-járvány csúcspontján, amikor a tüntetések és zavargások törtek ki a városokban, és a csúcskategóriás üzletek váltak célpontokká. Hasonló fosztogatások, zavargások törtek ki Geroge Floyd színes bőrű férfi meggyilkolásakor is.

A Los Angeles-i rendőrségi szakszervezet szóvivője azt mondta a Fox Newsnak, hogy a készpénzes óvadék megszüntetése az ilyen típusú bűncselekményeket folyamatosan gerjeszti majd a jövőben. A készpénzmentes óvadék vagy az úgynevezett „nulla dollár óvadék” azokra a személyekre vonatkozik, akiket letartóztattak és bűncselekménnyel vádoltak meg, majd szabadlábra helyezik őket anélkül, hogy óvadékot kellett volna előre kifizetniük.

A 2022-es National Retail Security Survey szerint

a szervezett lopások több mint 100 milliárd dollárnyi kárt okoztak az Egyesült Államokban.

Az extrém rablások nemcsak az Egyesült Államokban voltak az elmúlt időszakban: Párizsban a híres Piaget ékszerüzletet három elkövető augusztusban 15 millió euró (5,8 milliárd forint) értékben fosztotta ki, áprilisban pedig több millió euró értékű portékát lovasítottak meg a boltból. Sőt, 2021-ben is kirabolták, akkor körülbelül 10 millió eurónyi árut loptak el.

Pár napja Hongkongban egy négytagú banda fosztott ki egy előkelő óraboltot, mintegy félmillió dollár értékben. Az előállított gyanúsítottak kiskorúak voltak, az egyikük egy tíz éves pakisztáni fiú, később egy másik gyanúsítottat, egy 14 éves indiai fiút is bevittek a rendőrségre. A korábban összelopott zsákmányt egy erdőben találták meg: az elrejtett táskában összesen 20 darab luxus óra volt, az ellopott órák megtalálása után egy 19 éves fiatalt és egy 17 éves pakisztáni fiút is előállítottak.