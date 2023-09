Nehéz helyzetben vannak Hollywoodban a filmes szakemberek. A májusban indult forgatókönyvírói sztrájk, majd a júliusban csatlakozó színészszakszervezet munkabeszüntetése miatt az álomgyárban leállt az élet. A sztrájk miatt nem forognak a produkciók, ez pedig azt jelenti, hogy több ezer filmiparban dolgozó veszítette el a munkáját, még akkor is, ha nem csatlakozott a munkabeszüntetéshez.

Fotó: AFP

Mivel nem tudnak dolgozni, ezért a világtástechnikusoknak, jelmez- és díszlettervezőknek és még számos más filmesnek más megélhetést kellett keresnie. Sokan elkezdtek kirakodóvásárokat tartani, hogy onnan legyen egy kis bevételük a családjuk eltartására. A Reuters arról számolt be, hogy egy ilyen bolhapiacon több tábla is hirdette a pórul járt szakemberek történeteit. Egy nő, aki 20 éven keresztül dolgozott díszlettervezőként, elmondta, hogy a sztrájk miatt elvesztette az állását, és most süteményeket és pékárut árul, hogy legyen miből etetnie a 15 éves ikreit. Egy kellékmester, aki kézzel készített paplanokat árult, azt mondta, hogy két részmunkaidős állást kellett vállalnia, de így is alig tudja befizetni a lakbérét.

Az IATSE szakszervezet (a filmes szervizmunkákat tömörítő szakszervezet)

becslései szerint tagjai nagyjából kétmilliárd dollárnyi fizetéstől estek el a sztrájk miatt, miközben ők nem is vesznek részt a munkabeszüntetésben.

Szeptember közepéig nagyjából ötmilliárd dollárra nőhetett ez a kiesés.

Az Egyesült államokban a mozgókép- és hangrögzítési iparban augusztusban 17 ezer állás szűnt meg a sztrájk miatt leálló forgatások következtében.

A filmes szakemberek ugyan jogosultak az állami munkanélküli-segélyre, de többen is arról számoltak be, hogy az az összeg nem elég a szükségleteik fedezésére.

Átvészelik a magyar stúdiók a hollywoodi sztrájkot Az olyan brit tévésorozatok munkálatai is tovább futnak Budapesten, mint A sakál napja Eddie Redmayne főszereplésével, mivel ezek szereplői főleg a brit Equity színészszakszervezet tagjai.

Az egyik bolhapiac szervezője, Greg S. Gilday kellékmesterként dolgozott a sztrájk előtt. Elmondta, hogy a filmesek, akik kimentek árulni, sokszor a saját emléktárgyaikat vagy háztartási gépeiket adják el, hogy megélhessenek. Gilday hozzátette, hogy a sztrájk előtt 2000 dolláros adóssága volt, ami azóta 25 ezer dollárra emelkedett. Arról is beszélt, hogy a motorját azóta már eladta, illetve a Star Wars-játékgyűjteményének az értékesebb darabjait is kiárusította.

Más filmesek, akik nem kirakodóvásároznak, versenyt futnak a részmunkaidős állásokért. Pénztárosnak, pincérnek vagy bébiszitternek állnak, de ezeknek az álláshelyeknek a száma nem végtelen.

Néhány hollywoodi sztár megpróbál segíteni a szakembereken.