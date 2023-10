Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Azahriah első nagyszabású koncertje a Puskás Arénában lesz 2024. május 25-én, azonban a jegyek már az első napon elfogytak. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a szervezők bejelentettek egy második fellépést is: hatalmas sor alakult ki pénteken az Akácfa utcában, illetve az online jegyértékesítő rendszer összeomlott az óriási érdeklődés miatt. Természetesen a 21 éves zenész második arénás koncertjére is elfogyott az összes jegy.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

Azahriah második koncertje 2024. május 26-án lesz, egy nappal a telt házas első fellépése után. Azahriah koncertjére a jegyek ára 10 ezertől 70 ezer forintig terjed.

Csak a két teltházas koncertjére a becslések szerint a fiatal sztár akár 300 millió forintot is kaszálhat.

Az énekes pénteken a Facebook-oldalán jelentette be a harmadik koncertet, a 2024. május 24-én tartandó fellépésére október 17-től indul meg a jegyértékesítés.

Korábban még Tóth Gergely, az Azahriah-t képviselő Supermanagement vezetője a Telexnek azt mondta, hogy az óriási érdeklődés ellenére sem hiszi, hogy triplázna a sztár a Puskás Arénában. „A második napra nem volt tervünk, már eleve a második Puskás-koncert lehetősége is nagyon halványan volt meg csak bennünk.

Három-négy hónappal ezelőtt még maga a Puskás is akkora falatnak tűnt számunkra, hogy most felér egy mindfuckkal nekünk is az, ami történik”

– mondta el Tóth.

„Nem tartom valószínűnek a harmadik Puskás-koncertet, ahhoz már nagyon komoly kompromisszumokra lenne szükség több fél részéről is (...) Másrészt lehet jobban is néz ki az, ha azt mondjuk, két telt házas Azahriah-koncert lesz a Puskásban, és nem kockáztatunk egy esetleges harmadikkal.

Például még a harmadik, budapesti Coldplay-koncert sem telt házas, miközben arra külföldről is sokan érkeznek, míg Azahriah inkább a magyar közönségnek izgalmas” – fogalmazott még korábban a menedzser.