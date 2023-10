Szenzációs videót tett közzé a napokban a Bodrogköz.info. A YouTube-ra kikerült rövid felvételen az látszik, hogy egy jávorszarvas magányosan sétálgat egy füves területen.

Majdnem 35 év szünet után újra jávorszarvast láttak Magyarországon (Fotó: Shutterstock, illusztráció)

A portál szerint a képsorokat múlt hét szerdán készítették Pácin határában. Pácin egy körülbelül 1500 fős lélekszámú község Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járásában, közvetlenül a magyar–szlovák határ mellett. Határátkelőhellyel is rendelkezik.

A jávorszarvas bizonyosan nem ott jött át Magyarországra és mivel nincs rajta nyomkövető, az útvonala is nehezen meghatározható. A legvalószínűbb, hogy Észak-Lengyelországból vándorol dél felé, először átszelte Szlovákiát, majd a Bodrogköznél belépett Magyarország területére. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez milyen különleges: a jávorszarvas hazai feltűnése rendkívül ritka,

utoljára majdnem harmincöt évvel ezelőtt, még 1989-ben láttak egy példányt.

Ugyancsak Borsodban, az edelényi járásban, Szuhogy község határában. Annak akkor nem lett jó vége, a vadászok elejtették a vadat. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi törvények szerint tilos kilőni a jávorszarvast. Ha ezt a szabályt betartják a lőfegyverrel rendelkezők, az állat háborítatlanul folytathatja kalandozását.

Azonban, hogy az állatbarátoknak van miért aggodalmaskodniuk, azt kellően alátámasztja az M237-es elnevezésű, jeladóval ellátott, Európában fokozottan védett szürke farkas esete. Az ugyancsak ritka vadállat több ezer kilométert vándorolva érkezett Magyarországra. Az útját sokan követték, április elején viszont a nyomkövető elhallgatott és rögtön felmerült, hogy a farkas elpusztulhatott. A gyanú sajnos beigazolódott. Az ügyben eljáró rendőrség nyomozói megállapították, hogy a gyanú szerint a farkast április 1-jén Hidasnémeti külterületén pusztították el egy vadászó társaság tagjai, akik között hivatásos vadász is volt. A tetemről a jeladót levágták és a Hernád folyóba dobták. Az már csak nyár végén derült ki, hogy egy 9 éves fiú ölhette meg a vadállatot. Az eset óriási botrányt váltott ki a hazai közéletben.

Remélhetőleg, a most felfedezett jávorszarvasra nem ilyen sors vár és a ritka állatra mindenki vigyázni fog. Különösen a környéken közlekedő járművek sofőrei, már csak azért is, mert témához a vadászati törvény változásával július elsejétől szinte minden esetben a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának kell megtérítenie a vadgázoláskor keletkezett kárt. Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy a jávorszarvas a medvéhez hasonlóan nem játék, a több száz kilós példányok életveszélyt is jelenthetnek az emberekre. Számos halálesetet regisztráltak, amelyek jávorszarvas-támad miatt következtek be.