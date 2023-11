A Nemzeti Színházban történt péntek esti súlyos balesettel kapcsolatban megindult a színház belső vizsgálata, illetve a rendőri vizsgálat is.

A folyamat elindult, és én is mihamarabb szeretnék pontot tenni az ügy végére, de bármennyi idő kell is hozzá, nem sürgetem

– mondta a Magyar Nemzetnek Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház lemondott főigazgatója.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy

végtagsérülésekkel szállították a mentők kórházban Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót. A két színészt meg kellett műteni, állapotuk súlyos, de stabil és nem életveszélyes.

A Rómeó és Júlia előadásán Horváth Lajos Ottó kolléganőjét egy kis erkélyen tartotta, amikor a színész állítólag váratlanul megszédült, és mindketten átestek a korláton, majd több méter magasból a színpad deszkáira zuhantak. Hétfőn a Nemzeti Színház közölte, hogy Vidnyánszky a baleset miatt – elismerve vezérigazgatói felelősségét – lemondott a posztjáról. Döntéséről tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert, aki nem fogadta el a főigazgató a lemondását.

Vidnyánszky az interjújában elmondta, hogy ő hívta össze a társulatot, de előtte megvárta, hogy kiderüljön, hogyan sikerültek a műtétek. „Sok előadást kellett most lemondanunk, és ez nagyon-nagyon nem jó” – mondta, majd hozzátette, hogy minél hamarabb fel kell újítani az előadásaikat. A támogató nyilatkozatokról az mondta, „megható, hogy ilyen komoly, saját szakterületükön belül elvitathatatlanul meghatározó személyiségek” szólaltak meg, illetve kapott egy támogató levelet, amelyet „a társulat döntő többsége aláírt”, és ez fontos visszajelzés a számára.

Az interjúban elhangzott, hogy

korábban többen is jelezték, hogy kockázatosnak tartják az előadás díszletét. Erre a lemondott főigazgató azt mondta, hozzá nem jutott el ilyen információ.

„Úgy érzem, sokan kihasználják most ezt a helyzetet, és nemtelen támadást indítottak a színház és a személyem ellen” – fogalmazott. A beszélgetésben felvetődött az is, hogy bizonyos előadó-művészeti területeken a munkaszerződés része egy felelősségvállalási nyilatkozat is. Vidnyánszky szerint van olyan színház, ahol aláíratják, hogy a színész saját felelősségére csinál bizonyos mozdulatokat vagy jeleneteket. Eddig a Nemzeti Színházban nem volt ilyen, de a baleset után átgondolják az egész repertoárt. Vidnyánszky azt is mondta, hogy nem csak ennek az előadásnak az esetleg problémás részein próbálnak meg javítani.

„Hangsúlyoznám, hogy ezek a színészek a most félresikerült mozdulatsort már százszor megcsinálták több tucat sikeres előadáson.

Ezzel együtt minimalizálni kell a kockázatot, és ezért az egész repertoárunkat átnézzük” – mondta Vidnyánszky.

„A színház veszélyes üzem, és százszázalékosan nehéz kizárni az ilyen eseteket.

És fájó dolog, hogy ilyenkor csak a színészekről beszélnek, hiszen halálesetek is előfordulnak: például a műszakosok között, róluk is beszélni kellene. Ilyen a színház, a cirkusz, az ember kockázatot vállal, és többek között ezért is szereti a közönség” – mondta.