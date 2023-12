Csokimámor uralkodott az amerikai mozikban a hétvégén

Ahogy azt sejteni lehetett, a Wonka nyitó hétvégéjén szépen lekörözte versenytársait az amerikai mozitermekben. A Wonka Roald Dahl brit író egyik klasszikus regényének, a Charlie és a csokigyárnak az előzményeit meséli el, hogy hogyan is lett Willy Wonkából világhírű csokoládégyártó. A film pedig jobb időpontban nem is jelenhetett volna meg, ugyanis családi jellege miatt rengetegen vettek rá jegyet az ünnepi szezon kellős közepén.

Fotó: AFP

A Box Office Mojo adatai szerint a Timothée Chalamet főszereplésével készült film nyitó hétvégéjén mintegy 39 millió dollárt termelt az amerikai mozikban, világszinten pedig összesen 151 millió dollárt.

Ezzel a kezdéssel a Wonka máris visszatermelte a forgatási költségeit és elkezdett profitot termelni, ami egy családi musicalfilm esetében minimum biztató.

A 2000-es évek közepén készült Charlie és a csokigyár filmes feldolgozása is hasonló érdeklődésnek örvendett, bár annak ellenére, hogy a története karácsonykor játszódott, a filmet nyár közepén adták ki, és még akkor is képes volt hasonló számokat produkálni.

Az elmúlt hónap oszlopos tagjai: Az éhezők viadala és Godzilla

Az éhezők viadalának előzménytörténetét feldolgozó Énekesmadarak és kígyók balladája már ötödik héten tartja dobogós helyét az amerikai mozik bevételi listáján, és úgy tűnik, ameddig le nem veszik a műsorról, addig ez így is lesz. Jelenleg a film 145 millió dolláros hazai bevételnél jár, és a nemzetközi számok sem maradnak el sokkal ettől, így már egyértelműen kijelenthető, hogy a film pénzügyi siker. Hasonló helyzetben van a Godzilla Mínusz Egy (Godzilla Minus One), ami bár nem minden európai országban jelent meg,

a szörnyfilm összesített bevétele már 64 millió dollárnál jár, ezzel már megnégyszerezte a forgatási költségeit.

Beyoncé zuhanórepülése

Okkal lehetett volna gondolni, hogy Beyoncé koncertfilmje, a Renaissance hasonló sikereket fog elérni, mint Taylor Swift The Eras Tourja, de nem sikerült megismételni a csodát. Beyoncé koncertfilmjét már a múlt hétvégén is maga mögé szorította Az éhezők viadala és Mijazaki Hajao új animéje, A fiú és a szürke gém, egyedül csak a nyitó hétvégéjén sikerült vezetnie az amerikai bevételi listát, a nézettsége pedig továbbra is rohamtempóban csökken. A Renaissance-ot okkal időzítették a hálaadás utáni hétvégére, ugyanis akkor nem szokott nagy filmmegjelenés lenni, az énekesnőnek viszont sikerült ezreket bevonzania a mozitermekbe.