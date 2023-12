Életmentő tudás karácsonyra – egy társasjátékból

Kiváló időszak a társasjátékozásra a karácsony, valamint a szilveszterig ívelő nyugodtabb szakasz, a lakomák meg a koccintások nyomán pedig az egészségügyi háttértudás sem hátrányos. Mindezek okán telitalálat a Pécsi Tudományegyetem (PTE) oktatócélú egészségügyi társasjátéka, aminek első változata a szakdolgozóknak készült, az új és frissített változat azonban kifejezetten a hétköznapi helyzetekre fókuszál.

Karácsonykor juthat idő a társasjátékozásra

Fotó: Pécsi Tudományegyetem

Miként tavaly nyáron, a játék első változatának megjelenésekor elhangzott, az ötlet sportolás közben talált Deák András Sándorra 2021-ben A PTE Klinikai Központ Sürgősségi Orvostani Tanszéke Sürgősségi Betegellátó Osztályának ápolásszakmai igazgatóhelyettese

azon morfondírozott akkor, hogy miként lehetne felváltani a megszokott, de el is unt tantermi környezetet a sürgősségi szakdolgozói oktatásra.

A játék létrehozásának a célja tehát az volt, hogy a sürgősségi betegellátás során alkalmazandó eljárások alapjainak elméletét és gyakorlatát játékos formában lehessen elsajátítani.

A mostani kiadás a hétköznapokról szól

Az ajánlás azoknak szólt elsősorban, aki a sürgősségi betegellátásban dolgoznak, illetve ezt tanulják, de már akkor is megjegyezték: a játékot azok is élvezhetik, akik nem az egészségügyben tevékenykednek, mivel a társasjáték kérdéskártyákat is tartalmaz, ezek pedig játék nélkül is segítik az ismeretterjesztést. A társasjáték a PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztály és a Pécs környékén az akut ellátásra szoruló betegek ellátásának javítását, a betegelégedettség növelését támogató Akut Pécs Alapítvány közreműködésében jelent meg – ezért is kapta az APAktiviti nevet.

Mindezek okán aligha meglepő, hogy a mostani, frissített és „hétköznapiasított” változat APAktiviti Light néven fut.

Témakörökbe rendezték a legfontosabb információkat

Fotó: Pécsi Tudományegyetem

Ezt az új kiadást december 12-én, a PTE Általános Orvostudományi Kar és a Pécsi Gyógyszerésztudományi Kar nyílt napján mutatták be a közönségnek, hangsúlyozva, hogy ez könnyedebb hangvételű játék, amelynek továbbra is jellemzője, hogy azoknak szól, akik érdeklődnek az orvos- és egészségtudományok iránt, ugyanakkor…

megszólítja a laikus elsősegélynyújtókat is, akiknek játékos formában hasznos és szó szerint életmentő tudással szolgál

– mondta dr. Deák András Sándor, aki a játékmenetet is részletesen ismertette.

Nem jó a lakosság egészségértése

A játékmező tíz részből áll, a játékosok ezeken haladva, kártyákat húzva válaszolnak meg elsősegély-fókuszú kérdéseket. Minden részhez saját kérdéskör tartozik, mint például az alapszintű újraélesztés (BLS), iskola, közlekedés, otthon, utca, sürgősségi, valamint szociális problémákat érintő kérdések.

Az ötletgazda szerint az új társasjáték a hétköznapi szituációkra koncentrál és kifejezetten utcai, otthon, a háztartásban előforduló eseteket vonultat fel, illetve rámutat arra is, hogy milyen esetekben érdemes keresni a háziorvost, mikor és hogyan kell mentőt hívni, illetve mikor szükséges igénybe venni a sürgősségi segítségét.

A tanuláshoz sem utolsó eszköz az APAktiviti és az APAktiviti Light sem

Fotó: Pécsi Tudományegyetem

A bemutató során elhangzott, hogy a lakosság egészségértése nem túl jó, ezért a kérdésekkel és témákkal igyekeznek a hiányos tudáson javítani. Deák András Sándor hozzátette: a játék megalkotásakor olyan problémakörökre is figyelemmel voltak, melyek kifejezetten a fiatalokat érintik. Ilyen a kábítószer-, illetve nikotinpárna-használat és a szexuális úton terjedő betegségek.

Készül majd angol nyelvű verzió is

Bízunk abban, hogy a társasjáték célközönsége hasznosnak és érdekesnek találja munkánkat

– nyilatkozta az APAktiviti Light kapcsán dr. Kanizsai Péter László, a PTE KK Sürgősségi Orvostani Tanszék Sürgősségi Betegellátó Osztályának tanszékvezetője, a társasjáték szakmai lektora.

Az ezer példányban készült társasjátékot eljuttatják majd az ország középiskoláiba, és készül egy angol nyelvű verzió is belőle. A privát megrendelésekből befolyt összeg pedig az Akut Pécs Alapítvány működését támogatja.