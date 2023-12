Ezért ébredt ma fejfájással

Szombaton az átlagosnál enyhébb időjárás miatt melegfronti tünetek jelentkezhetnek. Az orvosmeteorológia szerint fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok, keringési problémák is kialakulhatnak. A tartósan ködös, nyirkos tájakon élőknél a kopásos eredetű ízületi panaszok is felerősödhetnek, sőt, lehangoltság is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul ma.