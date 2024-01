Elkészült a szánkópálya és a sípálya a Normafán

Hóval várja a szánkózni és síelni vágyókat a Normafa! – írta a XII. kerület a közösségi oldalára. Az önkormányzat a Facebookon közölte, hogy a szánkópálya és a sípálya is elkészült a Normafán, az Anna réten. Így a téli sportok kedvelői már használhatják az este tízig kivilágított pályákat. A szánkópálya ingyenes, a sífutópálya a tavalyi árakon látogatható. Gyerekeknek és 12. kerületi lakosoknak 1000 forint naponta, máshonnan érkező felnőtteknek 2000 forint.

Fotó: Normafa természetesen/facebook

Az önkormányzat figyelmeztet: mivel a Normafa parkolója ilyenkor pillanatok alatt megtelik, ezért arra kérnek mindenkit, hogy lehetőleg közösségi közlekedési eszközök igénybevételével látogassák a Normafát. Megfogalmazásuk szerint az elmúlt másfél-két évtized „nem halmozta el” a kerületet a nagy havazások, de tavaly év végén kétszer is lehetett örülni a hónak. De tavaly volt arra is példa, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat az ónos eső miatt biztonsági okokból lezárta a Normafa területét. A Normafán régi hagyománya van a téli sportoknak. Az első fővárosi síversenyt – az országban a negyediket – is itt, a Normafán rendezték meg 1909. február 28-án.

Fotó: Koszticsák Szilárd/ MTI

A pályák az elmúlt idényben is rendkívül népszerűek voltak. A téli hónapokban a sífutó pálya közel 80, a szánkópálya közel 60 napon keresztül működött. Ez idő alatt több tízezer látogató, valamint közel 100 óvodai és iskolai csoport használta a pályákat. A Normafa Látogatóközpont információkkal, brosúrákkal és mini kiállítással is várja az érdeklődőket. A falakon és a tévé képernyőjén a normafai síelések emlékei, régi plakátok és filmfelvételek emlékeztetnek arra, hogy a Normafát havas teleken mindig ellepték és élvezettel használták a síelők és a szánkózók.