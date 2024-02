Az eladások lassultak ugyan, de még így is jól fogy a Nintendo Switch konzol. A japán cég 2017-ben piacra dobott konzolja hatalmas újítás volt az addigi gépekhez képest. Az átalakítható eszközt lehet televízióra kötve, illetve kézikonzolként is használni. A szakértők abban egyetértenek, hogy a Nintendo Switch képességei messze elmaradnak a jelenlegi konzolgeneráció képességeitől, de a hordozhatóság és az exkluzív játékok így is rendkívül népszerűvé teszik.

A Nintendo Switch lehet minden idők legkelendőbb konzolja.

Fotó: AFP

Eddig több mint 139 millió Nintendo Switchet adtak el, ebből majdnem 14 milliót darabot csak a 2023. december 31-én záródott negyedévben

– írta meg a Gamespot.

Így ez lett minden idők harmadik legnagyobb számban értékesített konzolja a Nintendo DS és a Playstation 2 mögött. A trónfosztás azonban már csak idő kérdése.

Mivel a Nintendo DS-t és a Playstation 2-t már nem árulják kereskedelmi forgalomban, így a még mindig népszerű Switchnek jó esélye van rá, hogy megdöntse a rekordot. Az előrejelzések szerint 2024 márciusára már elérheti a konzol a 141 millió eladott darabot.

A Nintendo DS-ből 154 millió példány fogyott, a dobogó csúcsán pedig a Playstation 2 terpeszkedik 155 milliós értékesítéssel. Várhatóan a Switch 2025-ben ér majd fel a konzoleladások csúcsára. Sokan úgy gondolják, hogy a Nintendo Switch 2, amelyről egyelőre nagyon keveset lehet tudni, csak a trónfosztás után fog megjelenni.