Időjárás: erre érdemes készülni a hétvégén

Kezdetben még általában erősen felhős vagy borult idő várható, az ország délnyugati harmadán, illetve az Északi-középhegység térségében viszont derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Napközben máshol is szakadozgat a felhőtakaró, és változóan felhős idő ígérkezik több-kevesebb napsütéssel.

Fotó: Kovács Tamás/MTI

Az Magyar Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szeirnt, Északnyugaton, a Dunakanyar térségében és keleten maradhatnak erősebben felhős körzetek, míg az ország délnyugati harmadában, az Észak-Alföld egyes részein kevésbé felhős, napos idő lesz a jellemző. Délutántól ismét növekszik a felhőzet. Estig csapadék nem valószínű, majd helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős, főként a hegyekben viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 9 és 15 fok között változik, de az északkeleti határszélen kissé hidegebb lehet. Késő estére 1 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé szeles, illetve kevésbé felhős délnyugati és északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet, arrafelé gyenge fagy is előfordulhat.

Pukoli Dániel, a Köpönyeg.hu-nak készített orovsmeteorológiai előrejelzésében arról számolt be, hogy gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.