Legalább 30 millió dollár értékű (10,83 milliárd forint), luxus kategóriájú lakóingatlan megvásárlását az amerikai ultragazdagok negyede tervezi idén – írta a Cnbc.com a Douglas Elliman és a Knight Frank amerikai ingatlan-ügynökségek jelentése alapján. A kutatás szerint a kiemelkedően magas jövedelemmel rendelkezőknek átlagosan már négy lakásuk van, portfoliojuk negyede a hazájukon kívül található.

A luxusingatlanok piacán Monaco, Monte Carlo a legdrágább/ Fotó: Shutterstock

A felmérés szerint idén az Egyesült Államokban a legjobban teljesítő piac luxus kategóriában Miami lesz várhatóan 4 százalékos áremelkedéssel. A második helyre New York került 2 százalékos, a harmadikra pedig Los Angeles 1 százalékos növekedéssel.

Világviszonylatban a luxusingatlanok legjobban teljesítő piaca idén az előrejelzés alapján

az új-zélandi Auckland lesz 10 százalékos áremelkedéssel.

A második helyre Mumbai került 5,5 százalékos növekedéssel majd következik Dubaj 5 százalékkal, Madrid 5 százalékkal, Sydney 5 százalékkal és Stockholm 4,5 százalékkal. Dubajban a luxusingatlan-értékesítés virágzik, a város legújabb ilyen tornyát a minap adta át a Binghatti Properties helyi ingatlanfejlesztő a Mercedesszel közösen (erről videó a cikk végén).

Dubajiban tavaly jelentősen drágultak az ingatlanok, idén pedig ez megismétlődhet. / Fotó: Shutterstock

Ami a tavalyi évet illeti, 2023-ban a világ legjobban teljesítő luxusingatlan-piaca a Fülöp-szigeteki Manila volt 26 százalékos növekedéssel miután a Hongkongból és Kínából menekülő befektetők közül sokan ott kötöttek ki. A második helyen Dubaj végzett 16 százalékos árnövekedéssel, a harmadik helyen pedig a Bahamák 15 százalékkal, a negyediken a portugáliai Algarve régió 12 százalékkal.

A legrosszabb teljesítményt a fontosabb célpontok közül tavaly Oxford luxusingatlan-piaca nyújtotta, ahol az árak 8 százalékkal csökkentek, de New York-ban és San Franciscóban is jelentős, 2 százalékos, illetve 0,5 százalékos visszaesés következett be.

Liam Bailey, a Knight Frank irodai ügynökség partnere megjegyezte:

az amerikaiak egyre aktívabbak külföldön, jelenleg az első számú vásárlók a londoni felső kategóriás, 10 millió dollár feletti ingatlanok piacán, és Európa többi részén is jelen vannak.

Olaszországban, Franciaországban és Portugáliában, különösen sok amerikai vásárol drága ingatlanokat.

A szakértő rávilágított arra, hogy Monaco a világ legdrágább ingatlanpiaca, ott 1 millió dollárért 172 négyzetláb (egy négyzetláb egyenlő 0.0929 négyzetméterrel) prémium ingatlant lehet venni, miközben Aspenben 215 négyzetláb, Hongkongban 237 négyzetláb, New Yorkban 367 négyzetláb ez a szám.