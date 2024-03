Magyar ruhában tűnt fel Kate Hudson

A Golden Globe-díjas amerikai színésznő, Kate Hudson a legújabb videóklipjében a híres magyar márkában, a Nanushkában tűnt fel. A Nanushka divatmárka eddig is jelentős nemzetközi sikereket ért el, sok híresség mutatkozott már benne.

Pillanatkép Kate Hudson klipjéből, amin éppen a Nanushka blúzban látható.

A színésznő a Nanushka egyik selyem blúzában, illetve a hozzá illő nadrágban látható a klipben – szúrta ki a Bors.

Korábban olyan hírességek viseltek már Nanushkát, mint Selena Gomez, aki a magyar márkában jelent meg a NBC The Kelly Clarkson Show című műsorában. Justin Bieber a 2021-es Super Bowl alkalmával tette fel Nanushka Gimme típusú napszemüvegét, illetve nem rég ismét lencsevégre kapták a magyar márka darabjaiban.

Cynthia Nixon legismertebb karaktere, Miranda Hobbes is hordott már Nanushkát. A Szex és New York folytatásában, az And Just Like That egy részében Miranda egy Nanushka Paige Tencel overált viselt.