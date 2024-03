Az 1800-as évek végén készült falfestményekre bukkantak a veszprémi várnegyed kanonoki épületeinek restaurálása során. Ugyancsak a várnegyedben található Kisszemináriumban pedig megtalálták az épület egykori kápolnáját – nyilatkozta hétfőn az MTI-nek Vavra Áron műemléki projektvezető.

Fotó: Jászai Csaba/MTI

Vavra Áron közölte: a Kanonoki Ház emeletének több helyiségében is találtak 19. századi mennyezeti festményeket, melyeket az előző korokat idéző, historizáló, részben neoreneszánsz stílus jellemez. Az alkotó személyét nem ismerjük, a festmények mindegyike nonfiguratív, és a teljes restaurálás után igen látványos képet fognak mutatni – tette hozzá a szakember.

A Kanonoki Ház szomszédságában található a Simon Ház, melynek mennyezete szintén a Kanonoki Házhoz hasonló motívumokkal díszített. Fontos szerepet játszott a 20. századi történelemben ez az épület, hiszen

Mindszenty József veszprémi püspök, későbbi esztergomi érsek

1945-ben több hónapot töltött itt, miután a nyilasok fogságából szabadult.

A Simon Ház a veszprémi várnegyed kanonoki épületei közé tartozik, ezekben éltek a püspök tanácsadó testületéhez, a káptalanhoz tartozó magasabb rangú katolikus papok, a kanonokok – olvasható az MTI-hez eljuttatott a közleményben. Szintén a várbéli kanonoki soron található a későbarokk stílusú, 1770-ben készült Kisszeminárium. A Fellner Jakab által tervezett épület egyik helyiségében egy befalazott fülke rejtőzött, a hátsó falán egy 1797-es felirat olvasható, az akkori mester kézjegyével.

Mint írták, a szakemberek számára a feltárt festések alapján vált egyértelművé, hogy a helyiség az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején az épület kápolnájaként funkcionált, erről eddig írott források nem kerültek elő.

A nemrég megtalált falfülke egy korábban kialakított oltár része lehetett, amelyet később befalaztak.

Csak a 2022-2023-as kutatások során bizonyosodott be, hogy ez egy kifejezetten gazdagon festett helyiség volt, amely 2025-re visszanyeri majd eredeti pompáját.

A Kisszeminárium eredetileg szegénysorból érkező növendékeknek adott otthont, ám a 19. században már Papok kórháza néven szerepelt. 1956-ban került ki az egyház tulajdonából, és egészen 2007-ig különböző oktatási intézmények működtek itt - áll a közleményben.

Felidézték, hogy tavaly elkészült a várnegyed megújításában érintett 18 épület homlokzata és tetőszerkezete, az év második felében 13 épületben zajlottak restaurátori, illetve a belső tereket érintő munkálatok. Egyebek mellett a Piarista Rendházban, a Ferences Rendházban, a Szent István-templomban és a Kisszemináriumban, míg a Szent Mihály-főszékesegyházban az altemplomban zajlottak restaurátori kutatások.

A 2023-ban átadott Szent Mihály-főszékesegyház, valamint a Biró-Giczey Ház után idén várhatóan két újabb épület, a Szent József Ház valamint a Nagypréposti Ház megújításának munkálatai is befejeződnek. Ezzel párhuzamosan idén is folytatódik a Veszprémi Főegyházmegye által indított Work in Progress programsorozat, amely a várnegyed megújítási munkálatainak kulisszái mögé ad betekintést vezetett sétákkal és kiállításokkal - zárul a közlemény.