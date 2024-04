A világvége még sosem volt ilyen népszerű – ezeket a sorozatokat érdemes megnézni, ha tetszett a Fallout

A Fallout nukleáris erővel robbant be a sorozatnézők otthonaiba: a szakmai és nézői elismerés után nem is volt kérdés, hogy az Amazon zöldutat adjon a folytatásnak. A Prime Video – az Amazon streamingplatformja – az elmúlt években erős felhozatallal büszkélkedhet: a két jelenleg legnépszerűbb sorozatot, a The Boyst és a Legyőzhetetlent is náluk lehet nézni, valamint Középfölde új története, A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi is náluk található meg. A világvége ugyanakkor nem csak az Amazonnak hozott nagy sikereket. A Világgazdaság szubjektív listája következik azokról a sorozatokról, amelyeket érdemes megnézni, ha tetszett a Fallout.

Az Amazon már be is rendelte a Fallout második évadát / Fotó: PA

The Last of Us – az érzelmes zombiapokalipszis

Nemigen lehetne mással kezdeni a listát, mint az HBO 2023-as, The Last of Us című sikersorozatával. Bár a Fallout nukleáris világvégéjével ellentétben ezúttal zombiapokalipszisről van szó, a hangulat hasonló:

kihalt városok,

ellenséges szomszédok,

kegyetlen fosztogatók,

és egy titkokkal övezett utazás.

A videójáték-adaptációk történelme meglehetősen hullámvölgyes, de a The Last of Us – és most a Fallout is – bebizonyította, hogy kellő hozzáértéssel lehet a rajongóknak és az új nézőknek is izgalmas tartalmat készíteni. A sorozat jelenleg az HBO Maxon érhető el, május 21-től pedig az új Max platformon.

See – amikor látni bűn

Érdekes gondolatot jár körbe az Apple TV+ saját sorozata, a See: mi lenne, ha a világon minden ember elveszítené a látását és harcos feudális frakciók küzdenének a civilizáció maradványaiért. A jelenleg három évados sorozatban

Jason Momoa bebizonyítja, hogy nemcsak izomkolosszusokat és humorizáló atlantiszi királyokat tud eljátszani, hanem képes kiemelkedő drámai alakításokra is.

Egy világban, ahol a látás fogalma mítosszá vált, és ennek minden említése eretnekségnek számít, felkavaró események sorozatát tudja beindítani olyan gyermekek születése, akik képesek a látásra. A See jelenleg az Apple TV+-on érhető el.

A Snowpiercer Jacques Lob francia képregénye alapján készült / Fotó: TNT

Snowpiercer – túlélők viadala

Zakatol a vonat, ki tudja, hol áll meg? Kint a fagy és a tomboló hóvihar uralkodik, az emberiség megmaradt része pedig egy több kilométer hosszú luxusvonat falai közé kényszerült, ami sosem áll meg. A 2013-as Snowpiercer film újragondolásaként készült sorozat a következő társadalmi kérdésekre keresi a választ:

osztályharc,

társadalmi igazságtalanság,

politikai túlélés.

A Snowpiercer alapja Jacques Lob francia képregényíró Le Transperceneige című című műve. A sorozat jelenleg a Netflixen érhető el.

The Walking Dead – bonyolult családkeresés

A sorozat szinte egyszerre indult a Trónok harcával, és együtt új rajongói tábort építettek ki a hetenként érkező tévés tartalmaknak. Ahogy a The Last of Us esetében is, úgy a

The Walking Deadben sem a zombik jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a különböző frakciókba verődött túlélők.

A sorozat központjában Rick Grimes karaktere áll, aki elindul megkeresni családját a zombik uralta világban, viszont nem is sejti, mennyi nehézségen kell még keresztülmennie. A The Walking Dead szintén nagy hangsúlyt fektet a karakterek közti viszonyra és ügyesen építi fel a néha talán túl hirtelen is érkező csavarokat. A sorozat a Disney+-on érhető el.

A siló – Fallout-mutánsok és nehézpáncélzat nélkül

Nem csak a Falloutban élnek föld alatti bunkerekben a túlélők. Egy disztópikus jövőben a fennmaradó emberiség egy több száz emeletes silóban él olyan szabályok szerint, melyek szerintük megvédik őket.

A Dűné második részében is remekelő Rebecca Ferguson karaktere egy gyanús esemény után nyomozásba kezd, mivel egyértelművé válik, hogy a vezetőik hazudnak.

Nem kell aggódni, A siló első évada jó munkát végez abban, hogy végig kényelmetlenül érezze magát a néző a szűk falak között és rejtélyek miatti feszültséget is fenn tudja tartani. A siló jelenleg az Apple TV+-on érhető el.