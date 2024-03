Ezen a streamingplatformon követheti nyáron a párizsi olimpiát

Az HBO streamingszolgáltatása hosszú utat járt be az elmúlt szűk 15 évben, ám most úgy tűnik, hogy eléri végleges formáját. A Max streamingplatform idén májusban Magyarországon is elstartol, új tartalmai között megtalálható lesz például a párizsi olimpia közvetítése is.

2024.03.22. 14:25 | Szerző: Gergely Máté

A Warner Bros. Discovery (WBD) Európa-szerte is elindítja Max nevű streamingszolgáltatását, melyet az amerikai médiaóriás vezetői kulcsfontosságúnak tartanak a globális profit növelésében és diverzifikálásában. Az új streamingplatform még idén debütál az északi, valamint közép- és kelet-európai országokban, később pedig Lengyelországban, Hollandiában, Franciaországban és Belgiumban. A Max május 21-étől lesz elérhető Magyarországon / Fotó: Shutterstock Mi a Max, és miért jött létre? Az HBO nagy változásokon ment keresztül az elmúlt években: a népszerű televíziós csatorna még 2010-ben indította útjára streamingszolgáltatását, az HBO Gót, amelyet 2022 márciusában felkarolt a – szintén akkor megalakult – WBD, és HBO Max lett belőle, amely egy ideig párhuzamosan volt elérhető a Discovery+-szal. Végül 2023 májusában összeolvasztották a két streamingszolgáltatást, és létrejött a Max. A vállalat azóta folyamatosan cseréli le az HBO Maxot az új szolgáltatásra, idén pedig Magyarország is sorra kerül: május 21-től nálunk is elérhető lesz. A WarnerMedia és a Discovery egyesüléséből a vállalatnak nagy adósságai maradtak – nagyjából 44 milliárd dollár (bő 16 ezermilliárd forint) –, és növekedésre van szüksége a streaming terén, hogy ellensúlyozza a hagyományos amerikai televíziós műsorszórás üzletágának hosszú távú hanyatlását. A Financial Times szerint a vállalat eladásainak mintegy négyötödét az Egyesült Államokban bonyolítja le, ahol kifejezetten erős a piaci verseny. A WBD vezetése úgy látja, hogy a Maxnak most esélye van a terjeszkedésre, és felhozatalával új közönséget hódíthat meg. JB Perrette, a Warner Bros. Discovery globális streamingért és játékokért felelős vezérigazgatója, elnöke kiemelte: Számtalan exkluzív tartalom lesz elérhető a Maxon, többek között itt lesz nézhető élőben a párizsi olimpia is. A szolgáltatásra való előfizetések száma az Egyesült Államokban stabilizálódott, miután a kezdeti csökkenést elsősorban a Discovery Plus és az HBO Max ügyfelei közötti átfedés okozta, és a streamingszolgáltatás éves nyereséget ért el a legutóbbi jelentések szerint. Perrette elmondta, hogy őket is meglepte az egyesülés miatt kialakult növekedés, noha még csak most kezdtek bele ők is az olyan népszerűtlen döntésekbe, mint az előfizetési díjak emelése vagy a jelszómegosztás korlátozása. „Nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan nyereségesek leszünk. Az utazás elején járunk. Számos építőkövünk van arra vonatkozóan, hogyan folytatódhat ez a növekedés” – mondta Perrette. A vezérigazgató nem zárta ki, hogy a jövőben akár állandó sporttartalmakkal bővülhetnek, ami igazán bejött a Peacock streamingplatformnak. Ezeket kínálja a Max A Max itthon is többféle csomagban lesz elérhető: A Standard részeként Full HD felbontásban (1080p) streamelhetünk, egyszerre 2 eszközön, és legfeljebb 30 letöltés lesz engedélyezve.

részeként Full HD felbontásban (1080p) streamelhetünk, egyszerre 2 eszközön, és legfeljebb 30 letöltés lesz engedélyezve. A Prémium csomagban Full HD (1080p) és 4K felbontásban streamelhetünk, Dolby Atmos hanggal feldobva, egyszerre 4 eszközön, és legfeljebb 100 letöltés lesz engedélyezve.

csomagban Full HD (1080p) és 4K felbontásban streamelhetünk, Dolby Atmos hanggal feldobva, egyszerre 4 eszközön, és legfeljebb 100 letöltés lesz engedélyezve. A kiegészítő csomag részei lesznek a különböző sportesemények, mint például a párizsi olimpia. Egyelőre nincs még hír arról, hogy mennyibe fognak kerülni a különböző előfizetői csomagok, de nemsokára erre is fény derül. Az HBO Max mostani előfizetői megtarthatják profiljukat, ezzel együtt megmaradnak a megtekintési előzményeik is. Kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik még az HBO Max indulásakor örökös kedvezménnyel fizettek elő a szolgáltatásra: megtarthatják-e kedvezményüket, vagy vége lesz az árengedménynek. Mérföldkő: a streaming idén lekörözi a tévé-előfizetéseket Már évek óta zajlik a verseny a streaming és a hagyományos televíziózás között, és idén elérkezhet a történelmi pillanat. A streaming ugyanis új szakaszba lép 2024-ben, a negyedéves jelentések szerint bevételei megelőzik majd a hagyományos tévé-előfizetéseket.