Eladja sosem hordott, milliárdos óráját Sylvester Stallone

Sylvester Stallone a Sotheby's aukciósháznál hamarosan 11 luxusórát is elárverez, melyek között van olyan ritkaság, amit maga az órarajongó színész sem hordott soha, és olyan is, amit a Feláldozhatók 2-ben láthattak a nézők a karján.

Fotó: sothebys

Nem akármilyen óráktól váik meg Stallone

A Patek Philippe legösszetettebb órája, a GrandMaster Chime ritkaságát jelzi, hogy most először tűnik fel kereskedelmi aukción, igaz, 2019-ben egy jótékonysági árverésen meg lehetett venni, akkor valaki 31 millió dollárt (több mint 11 milliárd forint) fizetett érte. Az órát eredetileg 2,5 millió dollárért (900 millió forint) lehetett kapni.

Az órához jár természetesen a doboz is, a gyűjtőikönyvvel és plakettel, melyeken Stallone neve szerepel. De tartozik hozzá mandzsettagomb és egy iPad is Patek Phillippe bőrtokkal. Az óra maga pedig még mindig az eredeti műanyagcsomaglásban van, tehát azt Stallone sosem hordta.

A Sotheby's 2,5-5 millió dollár közé becsülte a darab árát, ám a június 5-i árverésen az könnyen kelhet el még ennél is drágábban.

A 77 éves Stallone régóta nagy óragyűjtő, volt, hogy egyszerre 100 luxusórát is birtokolt, ám most többtől is megválik, mondván azok eleget időztek nála, most már kerüljenek mások is sorra. Igazi gyűjtőként amikor megvette a Grandmaster Chime-ot, sosem akarta azt viselni és minden követ meg kellett mozgatnia, hogy a svájci gyártó egyet neki juttasson a ritkaságból.

A Panerai Sylvester Stallone nélkül lehet, hogy ismeretlen márka lenne

Aki azonban olyan órát szeretne inkább venni, amit hordott is az akcióhős, az sem fog csalódni, hiszen elárverezik azt a Panerai órát is, amit Stallone a Feláldozhatók 2-ben hordott. Maga a márka – mely a Richemont luxusipari holding tulajdonában van – is sokat köszönhet Stallone-nak, ugyanis sikerében nagy szerepet játszott, hogy a színész azt viselte a Daylight – Alagút a halálba című filmben. Geoff Hess, a Sotheby's óraügyi vezetője az amerikai kontinensen egyenesen odáig ment, hogy lehet, hogy nem is hallottunk volna a márkáról a színész nélkül.

A márka sikerét az is segítette, hogy azt Stallone barátja, Arnold Schwarzenegger is elkezdte hordani.

Az eladni kívánt darabok között egy másik Panerai is van. A Feláldozhatók 2 forgatásán Stallone színésztársainak is adott ilyen karórát, így azt kapott Schwarzenegger mellett Jason Statham, Dolph Lundgren, Liam Hemsworth és Chuck Norris is – írja a Bloomberg.

A Patek Phillippe órák szerelmesei két Nautilus luxusórát is megvehetnek, mégpedig a ma már nem gyártott 5711-es sorozatból. Az aukciósház szerint azokat akár már 200-400 ezer dollárért (70-140 millió forint) is megkaphatjuk. Az árverésre bocsátott 11 óra között van még Audemars Piguet, Cartier, Rolex és Piaget is.