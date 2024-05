A közösségi oldalak, de főként a 34 év alatti fiatalok körében legnépszerűbb TikTok, teljesen behálózza a fiatal korosztály jelentős részének életét. A hírektől kezdve az életvezetési tanácsokon át a pénzügyekkel kapcsolatos információkig szinte mindent a platformról gyűjtenek be.

Fotó: Shutterstock

Azonban nincs könnyű dolguk, hiszen a csatorna nyújtotta információk sokszor ellentmondásos képet mutatnak a körülöttük lévő világról, különösen, ami a pénzügyi döntéseiket érinti. Emellett influenszerek garmadája csábítja őket gyakran fék nélküli vásárlásra, máskor pedig kijózanító videók figyelmeztetik őket a meggondolatlan pénzköltés hosszú távú veszélyeire, amelyek az eladósodás rémével fenyegetnek.

Az influenszerek mellett ott van még a kortársak nyomása is. A fiatalokra túlnyomó részére jellemző, hogy nem szeretnének kilógni a sorból, szeretnének beilleszkedni, és azért inkább vállalják akár a hatalmas adósságokat is, és a TikTon-on látottak ezt még tovább erősítik.

Torz kép

A közösségi platform befolyását mi sem mutatja jobban, amikor egy fiatal - aki egyébként nem rendelkezik még stabil jövedelemmel, egzisztenciával - úgy érzi, hogy az akár több ezer dolláros ( több millió forint) dizájner táska vagy kiegészítő nélkül nem élet az élet, és bevállalja a hatalmas banki hitelt is. Ennek legfőbb oka főként a közösségi oldalakon a szintén fiatal influenszerek, tartalomkészítők által bemutatott méregdrága divatos cuccok, az átlag fiatal számára elérhetetlen életstílus, egy torz képet épít a fiatalokban, és amelyet tovább ront a pénzügyekkel kapcsolatos tapasztalat vagy tudás teljes hiánya is.

Az amerikai fiatalok között gyakori, hogy a rossz pénzügyi döntéseik miatt olyan hitelkártya-adósságba kerülnek, amely akár a nyugdíjas éveikre is hatással lehet.

Az influenszer-videók sokakat közülük még több vásárlásra ösztönöznek, jóval az anyagi kereteiken felüli költekezésre, mindezt annak az illúziónak a fenntartásáért, hogy elhitessék magukról, hogy bárkivel lépést tudnak tartani. Az sem meglepő, hogy ennek a korosztálynak a tagjai megvetik a napi 8 órás munkaidőt, hiszen a TikTok pont az ellenkezőjét közvetíti feléjük, miszerint az így megkeresett pénz nem elég ahhoz az életvitelhez, amit el szeretnének érni.

Nem kell mindent elhinni

Szerencsére azonban a Z-generáció tagjai között is vannak olyanok, akik nem így gondolkodnak, és nem a közösségi média irányítja az életüket. A TikTok-on, és egyéb közösségi platformokon látható igencsak megosztó és sokszor ellentmondásos tartalmakat nagyobb óvatossággal kezelik, mint kortársaik, és nem hisznek el mindent, amit ott látnak, és főleg nem költik az utolsó fillérjeiket is olyan dolgokra, amelyek csak pillanatnyi örömöt szerezhetnek, azonban hosszú távú negatív hatásuk lehet az anyagi biztonságukra és későbbi életükre - írja a The Wall Street Journal.