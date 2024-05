Közel hét év börtönbüntetést kapott egy bitcoinnal csaló nő

Pénzmosás vádjában bűnösnek találtak, és hat év nyolc hónap börtönbüntetésre ítéltek egy angol-kínai kettős állampolgárt Kínában, aki az ügyészség szerint legalább 150 bitcoint mosott tisztára egy olyan bűnszervezet tagjaként, melyre egy 5,6 milliárd dolláros befektetési csalás ügyében csaptak le a hatóságok – írta meg a Bloomberg.

Közel hét évig rács mögött lesz a bitcoincsaló nő Kínában / Fotó: Mint Images via AFP

A 42 éves Jian Wen tárgyalása több mint két hónapig tartott, az ügyész pedig több ezer bizonyítékot mutatott be a per során, többek közt olyan inkrimináló üzeneteket is, amiket Wen egy állítólagos tettestársával váltott – akiről egyébként a nő azt állítja, hogy a valódi bábmester volt az egész csalás mögött, őt pedig átverték, így arról sem tudott, hogy illegális tevékenységben vesz részt, ezért az egész tárgyalás során végig ártatlannak vallotta magát.

Wen az ítélethirdetés során úgy fogalmazott:

Átvertek és kihasználtak, végtelenül sajnálom, hogy részt vettem ebben az egész ügyben.

Az ügyészség a tárgyalások sorozata alatt alaposan bemutatta, milyen közvetítő személyek közreműködésével mosott a két nő tisztára több száz, de elképzelhető, hogy több ezer bitcoint is, akik Londontól Dubajig különböző központokkal működtek.

Wen, mielőtt társult az általa csak bábmesterként hivatkozott nővel,

egy kelet-londoni kínai étterem alagsorában lakott, ahol egyébként dolgozott is,

gyümölcsöző együttműködésük végére pedig már egy hat hálószobás luxusvillában tengette mindennapjait, már amikor éppen nem Dubajban vagy Európában vásárolt ingatlanokat, vagy költött hetente több ezer dollárt különböző kiegészítőkre.

Jian Wen az ítélethirdetéskor is tartotta magát ártatlanságához, kiemelve, hogy legális úton jutott hozzá a mai árfolyamon számítva alsó hangon 3,6 milliárd forintnyi bitcoinhoz.