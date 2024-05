Nyomozást indítanak Matthew Perry halála miatt

A Los Angeles-i rendőrség bejelentette, hogy nyomozást indított Matthew Perry halála ügyében. A Jóbarátok című sorozat sztárja októberben halt meg a ketamin akut hatásai miatt – közölték korábban orvos szakértők.

Meghalt Matthew Perry, a filmsztár 54 éves volt / Fotó: Getty Images

A friss közlés szerint

a rendőrség azt fogja vizsgálni, hogy a színész hogyan jutott hozzá a szervezetében talált érzéstelenítő ketaminthoz

– olvasható a BBC oldalán. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a filmsztár 54 éves korában hunyt el tavaly az otthonában. Perry a halála előtt kezdett ketaminterápiába, hogy kezelje a szorongását és a depresszióját. A ketamint általában sebészek szokták használni érzéstelenítéshez, de gyakran rekreációs drogként is élnek vele, mert rövid távú hallucinációkat okozhat. Az is kiderült, hogy a színész tesztoszteroninjekciót is kapott. Egy forrás, aki közelebbről ismerte Perryt elmondta, hogy a halála előtti időszakban a hormonterápia miatt nagyon megváltozott a viselkedése.

A boncolási jelentésből az is kiderült, hogy Perry nagyon sokféle gyógyszert és vitamint szedett, de az orvosok hangsúlyozzák, hogy illegális kábítószert nem találtak a szervezetében. Azt is közölték, hogy alkohol nyomait sem fedezték fel, vagyis a színész nem ivott, viszont nagyon sokat dohányzott. A vérében magas volt a ketamin szintje, emellett pedig a fulladás, koszorúér-betegség és a buprenorfin nevű szer hatása is hozzájárult a halálához.