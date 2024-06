Elektronikus bőr készül robotok számára

A robotok valójában már az élet számos területén jelen vannak, ám bizonyos feladatok továbbra is kihívást jelentenek számukra, aminek az egyik oka az érzékelés, a tapintás hiánya az oka. Ezen szeretne változtatni egy skót cég, a Touchlab Robotics az általa fejlesztett elektronikus bőr segítségével.

Az elektronikus bőr még a robotika terén is újdonság / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A robotoknak is szüksége van minden érzékszervre, ezen segít az elektronikus bőr

A vállalat különböző felületekre nyomtat szenzorokat, melyekkel beboríthatók a robotok, segítve ezzel azt is, hogy a gépek képesek legyenek törékeny vagy épp könnyen összenyomódó dolgok kezelésére is, kevésbé legyenek ügyetlenek, köszönhetően a tapintásuknak. Zaki Hussein, a cég alapítója és vezérigazgatója a BBC-nek adott interjúban felhívta a figyelmet, hogy szinte minden élőlény érzékelésében fontos szerepet játszik a tapintás, ez vezetett az elektronikus bőr megalkotásának gondolatához is. Mint mondta úgy véli, hogy

emiatt vezethet hamarosan a tapintás hiánya ahhoz a szűk keresztmetszethez, mely gátolja a robotok fejlődését.

A tapintás érzékelésben betöltött nagy szerepe ellenére a területet a robotika eddig elhanyagolta, ami hozzájárul ahhoz, hogy a legtöbb robot ügyetlen. Az elektronikus bőr azonban lehetővé teszi a robotok számára, hogy különböző tárgyakkal finomabban, gyengédebben lépjenek kapcsolatba, az ütközések és más károk okozásának kisebb veszélyével.

Az egészségügyben tesztelik az első robotokat

A cég egészségügyi célú robotokkal kísérletezik, és az érzeteket akár vissza is tudja küldeni különböző interfészek segítségével, mint az érzékelőkkel ellátott ruha vagy épp kesztyű. A cég mos a Valkky nevű robottal kísérletezik finn kórházakban, melynek csak az ujjvégei kaptak elektronikus bőrt egyelőre. A robotokat a nővérek VR headszet és hagyományos kontroller, vagy épp érzékelővel ellátott kesztyű segítségével tudják irányítani.

Fotó: TouchLab

A robot képes ételt és gyógyszert vinni a betegeknek, de akár méréseket is el tud végezni. A robot kapott lézerszenzorokat távolságmérésre és 360 fokos kamerát is, tehát érzékelése korántsem csak az elektronikus bőr nyújtotta tapintásból áll. Sőt

hőkamerája akár a beteg hőmérsékletét is le tudja mérni.

A robot tevékenysége során összegyűjtött adatok és gépi tanulás segítségével az eszköz idővel a nővérek egyes feladatinak automatizálására is alkalmas lehet. Idővel pedig a mesterséges intelligencia segítségével a robot akár a betegek mozgatására vagy épp katéterek cseréjére is képes lehet. Ehhez azonban nem elegendő pusztán kamerák használata, az érzékelés más formáira, így a tapintásra is szükség van. Idővel a cég az egész robotot befedné elektronikus bőrrel.