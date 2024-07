Brutális hekkertámadás érte a Disney-t, rengeteg bizalmas adat került veszélybe

A Disneyt komoly hekkertámadás érte: 1 terabyte-nyi anyagot loptak el a vállalatóriás Slack csatornáiról. A Slack egy kommunikációs tér, hasonlóan a Teamshez, melyet elsősorban üzenetküldésre és projektek nyomon követésére használnak. A Nullbulge nevű hekkercsoport magára vállalta a támadást, és kiszivárogtatott több belsős információt a Disney működéséről.

A Disney belső kommunikációs csatornáit érte támadás, rengeteg bizalmas adat került veszélybe / Fotó: Northfoto

A magát „hekktivistaként” definiáló csoport képernyőképeket osztott meg azokról a dokumentumokról, melyeket állítólag letöltött, és közzétett a saját oldalán. A Nullbulge blogbejegyzése szerint mintegy 10 ezer csatornát törtek fel, és

be nem jelentett projekteket,

nyers felvételeket,

programkódokat,

jelszavakat,

valamint belső oldalakra vezető nem publikus linkeket

loptak el, majd tettek közzé saját honlapjukon. A Variety szerint több olyan fájt is elloptak, melyekben a Disney honlapjának fenntartásáról, szoftverfejlesztésekről, álláshirdetésekről és jelentkezőkről van szó, valamint személyes beszélgetéseket és képeket is lementettek. Saját állításuk szerint

a sikeres hekkertámadást egy belsős embernek köszönhették, aki végül a megbeszélt idő előtt kitette őket a rendszerből.

A blogbejegyzésben elég gyerekes, sértődött hangvételben meg is nevezték a nekik segítő személyt: Matthew J Van Andel, akiről a nevén kívül semmit nem lehet tudni, de feltételezhetően a Disney-nek dolgozik. A vállalatóriás szóvivője szerint már vizsgálják az ügyet, de ennél többet egyelőre nem mondtak. Egy évtizeddel ezelőtt a Sony Pictures is hasonlóan nagy volumenű támadás áldozatául esett, azóta is azt tartják az Egyesült Államok legjelentősebb vállalati adatvédelmi incidensének.

A Disney amúgy is kellemetlen helyzetben van, ugyanis múlt héten három, nagyjából 14 ezer munkavállalót összefogó szakszervezet hirdetett sztrájkot a tisztességtelen munkavégzési körülmények miatt. A szakszervezetek kiadtak egy kritikus hangvételű közleményt, melyben a vezetők leírják, hogy a szakszervezeti tagok jogellenes fegyelmezéssel, megfélemlítéssel és az alkalmazottak megfigyelésével vádolták a Disney-t.