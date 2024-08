A hőség lesz az úr hétvégén is

A hét végén sem számíthatunk lehűlésre: tartós hőség és felhőtlen napsütés lesz jellemző, ami egyszerre tökéletes és veszélyes strandidő. Szombaton napos idő várható, csak néhol jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen, vasárnap pedig újra megérkezik a kánikula – derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.

A hőség lesz az úr a hét végén is / Fotó: Shutterstock

A szombat délutáni órákban helyenként kialakulhat zápor vagy zivatar, különösen a hegyvidéki területeken, de nem sokáig fogja felrúgni a nyár végi hőséget. Az északkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, így igazi nyári időre számíthatunk. Szeptember első napján,

vasárnap 32–36 fokos kánikula valószínű, sok napsütéssel.

A nyár még nem adja át a helyét az ősznek, így az időjárás inkább a júliusi hőséget idézi. Csapadék nem várható, az égen csak néhány gomolyfelhő jelenhet meg. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Strandidővel kezdődik az iskola

A csütörtöki és pénteki töretlen napsütés, valamint a perzselő hétvége után a diákok évkezdése sem lesz különb. A hétfői iskolakezdésre is kitart a strandidő, akár 35–37 fokos kánikula is lehet, miközben esőre továbbra sem kell számítani. Az aszály is folytatódik.